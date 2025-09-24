Najnovejši trend hoje, ki lahko pomaga pri večjem izgorevanju kalorij in zniževanju krvnega tlaka

Hoja je ena najbolj dostopnih oblik telesne aktivnosti, nova metoda intervalne hoje pa jo dviga na višjo raven.

Intervalna hoja je oblika treninga visoke intenzivnosti (HIIT), ki temelji na izmeničnih naletih hitre in počasne hoje.

Ta metoda, razvita na Japonskem, omogoča učinkovitejše izgorevanje kalorij kot klasičnih 10.000 korakov dnevno.

Pri treningu se za tri minute hodi počasneje, tako da je pogovor še vedno mogoč, nato pa sledi obdobje treh minut hitre hoje, ko se srčni utrip občutno poveča. Ti intervali se ponavljajo vsaj 30 minut ali več, kar prinaša številne zdravstvene koristi.

Zdravstvene koristi intervalne hoje

Intervalni trening izboljšuje izgorevanje maščob in pomaga pri ohranjanju mišične mase. Študije so pokazale, da redna vadba visoke intenzivnosti lahko zniža krvni tlak in srčni utrip. Poleg tega intervalna hoja pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem in lahko upočasni izgubo mišične moči, povezano s staranjem.

Za odrasle je priporočena vsaj 150 minut zmerno intenzivne vadbe na teden, skupaj z dvema dnevoma vaj za moč. Intervalna hoja omogoča enostavno prilagoditev teh priporočil, saj jo je mogoče izvajati tako v zaprtih prostorih kot na prostem, intenzivnost pa prilagoditi različnim stopnjam telesne pripravljenosti.

Zakaj je vsaka hoja pomembna

Vsaka oblika hoje in kardio vadbe krepi srce, izboljšuje imunski sistem in pomaga pri nadzoru telesne teže. Nedavne raziskave so pokazale, da že 45 minut hoje na dan zmanjša tveganje za nastanek več vrst raka.

Intervalna hoja je tako učinkovita, enostavna in dostopna oblika vadbe, ki združuje prednosti klasične hoje s koristmi visoko intenzivnega treninga, kar omogoča večjo porabo kalorij, boljše zdravje srca in močnejše mišice.