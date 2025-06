Najljubša živila, ki vsebujejo isto snov kot cigarete

Nikotin običajno povezujemo s tobačnimi izdelki, kot so cigarete in cigare, saj gre za snov, ki povzroča močno zasvojenost in hkrati sprošča občutek ugodja.

Manj znano pa je, da je nikotin prisoten tudi v številnih povsem običajnih živilih, predvsem iz skupine razhudnikov, kot so krompir, paradižnik, jajčevci in paprike.

Čeprav so količine izredno majhne, je poznavanje teh vsebnosti zanimivo predvsem v kontekstu razumevanja kemične sestave prehrane.

Količine nikotina v hrani so zanemarljive

V povprečju človek s hrano dnevno zaužije okoli 1.400 nanogramov (ng) nikotina. Največ ga je mogoče najti v krompirju, pire ali pečen krompir lahko vsebuje do 675 ng nikotina. Paradižnik prispeva približno 332 ng, medtem ko so jajčevci in zelene paprike še nekoliko nižje na lestvici.

Za primerjavo: ena sama cigareta vsebuje približno 12 miligramov (mg) nikotina, kar je 18.000-krat več kot en povprečen krompir.

Kljub prisotnosti nikotina v živilih strokovnjaki poudarjajo, da te koncentracije niso niti približno dovolj visoke, da bi povzročile kakršnekoli učinke na centralni živčni sistem ali zasvojenost.

Nikotin iz hrane se absorbira preko prebavnega trakta, kjer se razgradi in nima primerljivega učinka kot nikotin iz tobačnih ali nadomestnih izdelkov.

Vpliv na telo in primerjava z izdelki z nikotinom

Komercialni izdelki, kot so cigarete, nikotinski obliži, žvečilni gumiji ali brezdimni izdelki, vsebujejo bistveno višje koncentracije nikotina.

Te količine lahko začasno vplivajo na delovanje možganov, kar se kaže v izboljšani pozornosti, občutku sprostitve ali zmanjšani anksioznosti, vendar gre za reverzibilne učinke, ki so posledica neposredne absorpcije nikotina v krvni obtok.

Pri živilih pa teh učinkov ni pričakovati, saj so koncentracije prenizke in pot prebave povsem drugačna. Pomembno je tudi poudariti, da prisotnost naravnega nikotina v sadju in zelenjavi ni nevarna, in zato se nam jih ni treba izogibati, nasprotno, gre za zdrave sestavine uravnotežene prehrane.