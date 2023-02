Najgrši tekaški copati, ki so postali najboljši

Tekaški copati Hoka so znani po ogromnih, udobnih podplatih, toda kako je nastala blagovna znamka Hoka in zakaj je pomembna za današnje tekače?

Od svoje ustanovitve leta 2009 je Hoka ena najbolj priljubljenih blagovnih znamk tekaških copat na svetu. Blagovna znamka je postala znana in prepoznavna po svojih do takrat neprimerljivo debelih vmesnih podplatih, ki so ustvarili trend maksimalnega blaženja.

Blagovna znamka je v zadnjem desetletju še naprej razvijala svoj prepoznavni slog in dizajn. V zadnjih 10 letih so superge Hoka nosili elitni športniki na velikih maratonih, Ironman triatlonih, najtežjih ultramaratonskih tekmah na svetu in olimpijskih igrah.

Obenem jih je mogoče videti tudi na nogah tekačev in pohodnikov vseh starosti in sposobnosti po vsem svetu ter številnih zvezdnikov.

9 dejstev, ki jih morda niste vedeli o znamki

Hoka superge so nastale v Franciji

Čeprav je sedež podjetja danes v Goliti v Kaliforniji, ime pa izhaja iz Nove Zelandije, je bila Hoka ustanovljena v francoskih Alpah. Ustanovitelji znamke so francoski športniki, pustolovci in produktni oblikovalci, Nico Mermoud, Jean-Luc Diard in Christophe Aubonnet blizu Chamonixa v Franciji. Hoka je svoje prve superge na ameriškem trgu predstavila leta 2010, ko je podjetje še delovalo kot samoplačniški projekt. Podjetje Deckers Outdoor Corporation je podjetje kupilo leta 2013, vendar je pisarna za napredni razvoj izdelkov ostala v Annecyju v Franciji.

Hoka superge so bile najprej narejene za gorske teke

Sprva so se oblikovalci podjetja lotili ustvarjanja sodobnih tekaških copat za dirkanje po razgibanem terenu v gorah v Alpah, Pirenejih in Dolomitih. Oblikovalski koncept široke tekalne plasti z debelo blazino je temeljil na pretirani tehnologiji, ki se uspešno uporablja pri smučeh za globok sneg, za gorska kolesa in teniških loparjih. Mermud je domneval, da bi koncept večje sweet point ali dela smuči, ki zagotavlja največ energije z najmanj napora, lahko uporabili na podoben način pri teku.

Na začetku razvojnega procesa so Mermoud, Diard in Aubonnet razmišljali o tem, da bi naredili nekakšne natikače samo za tek navzdol. Torej tehnični pripomoček, ki bi ga lahko nosili v paketu na odsekih navzgor in ga pritrdili za dolge, neravne spuste. Toda v trenutku, ko so izdelali lahek delujoč prototip, so vedeli, da ne izdelujejo več tehničnega pripomočka, izdelujejo tekaške copate.

Pravo ime znamke je Hoka One One

Hoka One One je fraza iz novozelandskega avtohtonega maorskega jezika, ki se prosto prevede kot letenje nad tlemi. Ustanovitelji pravijo, da so ime uporabili zaradi občudovanja bogate dediščine države na področju pustolovskih dirk. Hoka je glagol, ki pomeni lebdeti ali leteti, medtem ko je One One (izgovarja se Own-ai Own-ai) samostalnik, ki pomeni Zemeljski. Ime se skriva za sloganom znamke, Time to Fly, ter njenim oglaševanjem in trženjem.

Leta 2021 je Hoka tiho opustila One One s svojega spletnega mesta, računov v družabnih omrežjih in trženjskega gradiva, da bi poenostavila ime, čeprav glede na znamko uradno ostajajo Hoka One One.

Hoka je nastala iz minimalističnega gibanja

V času, ko so se pojavili čevlji Hoka, so bili v modi minimalistični tekaški copati (vsi, ki ste takrat tekli, se spomnite modelov kot so Nike Free ali kako priljubljeni so bili Vibram pet prstov). Hoka je šla v nasprotno smer, a ne povsem. Medtem ko so imeli njihovi maksimalistični modeli visoko postavljene debele blazine med podplati, so za razliko od bosonogih modelov tistega časa delili nekatera ključna oblikovalska načela minimalističnega gibanja. Hoka superge so bile kljub svoji debelini izjemno lahke.

Imajo rahlo razliko v višini pete in prstov, njihov znameniti rocker profil pa je ohranjal prste v naravnem položaju in potiskal tekače, da so se med tekom nagnili naprej. Vse te lastnosti smo našli tudi pri minimalističnih tekaških copatih.

So vam všeč? FOTO: Arhiv proizvajalca

Kako so superge Hoka vstopile na ameriški trg

Blagovna znamka del svojega začetnega uspeha dolguje Marku Platjesu in Johnnyju Halberstadtu, prvotnim lastnikom podjetja Boulder Running Company (BRC). Na sejmu decembra 2009 je Mermud prosil Platjesa, fizioterapevta in svetovnega prvaka v maratonu leta 1993, naj opravi kratki poskusni tek v prototipu superg Hoka. Plaatjesu je bil koncept takoj všeč. Mermud je ponudil 1000 superg Hoka, ki naj bi jih poslali iz kitajske tovarne, in na podlagi tega kratkega poskusnega obdobja je Platjes dejal, da bo BRC kupil toliko, kolikor jih bo trgovina lahko dobila, kar je na koncu znašalo 770 parov – večino Hokine začetne proizvodnje. »Očitno je bilo nekaj novega in drugačnega, a je imelo smisel,« je dejal Platjes.

Hoka je bila druga znamka, ki je predstavila super superge. Diard pravi, da je leta 2014 v Hokini pisarni v Annecyju začel razvijati koncept dirkalnega modela z visoko nogo in ploščo iz ogljikovih vlaken, vgrajeno v vmesni podplat za blaženje udarcev. Vendar pa je bil Nike prvi, ko je leta 2017 predstavil svoj Vaporfly 4%.

Hoka je konec leta 2018 predstavila Evo Carbon Rocket. Čevelj nižji in trši od Vaporflyja je bil edinstven in precej hiter. Cam Levins je nosil prototip, ko je tisto jesen podrl kanadski državni rekord na svojem debiju v maratonu. In Scott Fauble jih je nosil, ko je leta 2019 na bostonskem maratonu zasedel sedmo mesto s časom 2:09:09, kar ga uvršča med 10 najboljših na večni lestvici ameriških maratoncev.

Hoka čevlji so zelo hitri za trail tekače

Prvi ameriški športnik, ki ga je sponzorirala Hoka, je bil ultratekač iz Utaha, Carl Speedgoat Meltzer. Meltzer je najboljši tekač na 100 milj vseh časov, s 40 zmagami (vključno z rekordnimi petimi zmagami na Hardrock 100). Z Meltzerjevim prispevkom je Hoka leta 2015 izdala originalni model Speedgoat. To so trail čevlji z visokimi blazinami in gumijastimi podplati Vibram, ki so zasnovani za premagovanje neravnega gorskega terena. Odkar je na trg poslal svoje značilne superge, je 54-letni Meltzer zmagal še na devetih dirkah na 100 milj. Vključno z Beast of the East decembra 2021, kjer je nosil par Hoka Speedgoat 5.

Toda Hoka superge so lahko hitre in vzdržljive tudi na cesti

Maja 2019 je Hoka organizirala poseben kronometer v Sacramentu v Kaliforniji, da bi promovirala lansiranje svojega novega ultra tekaškega copata Carbon X. Cilj je bil podreti svetovni rekord. Čeprav je dogodku manjkal blisk in veličastnost Nikejevega Breaking2, je Hoka uspela: ultratekač iz Arizone Jim Walmsley je postavil nov najboljši čas v teku na 50 milj pri 4 urah, 50 minutah in 8 sekundah.

Njegov rezultat - povprečni tempo približno 5:48 minut na miljo za 50 milj - je podrl rekord Južnoafričana Brucea Fordycea iz leta 1983 za 13 sekund. Na kvalifikacijah za olimpijski ekipni maraton ZDA na olimpijskih igrah v Atlanti 29. februarja 2020 je Alifin Tulyamuk zmagala pri ženskah v 2:27:23 in nosila par na novo izdanih tekaških copat Hoka Rocket X. Njeni sotekmovalki pri NAZ Elite Stephanie Bruce (6., 2:29:11) in Kellin Taylor (8., 2:29:55) sta nosili isti model, s čimer se je Hoka izenačila za najbolj razširjeno znamko med deseterico. Ostalih sedem mest so osvojili tekači v Nike (3), Saucony (2), Brooks in Asics.

Zahvaljujoč Hoki je maksimalizem zdaj mainstream

Čeprav so Hoka superge dosegle mnoge tekaške zmage, jih lahko pogosto srečamo tudi na mestnih ulicah. So pogost prizor na nogah medicinskih sester in drugih strokovnjakov, ki so ves dan na nogah, pa tudi na skoraj vseh letališčih v Ameriki. Udobni, barviti dizajni znamke so prav tako začeli pridobivati ​​pozornost med tistimi, ki živijo v jet-set življenjskem slogu. Pop pevka Britney Spears z znamko sodeluje že vsaj pet let. V začetku tega leta je na Instagramu objavila videoposnetek, na katerem nosi par superg HOKA Bondi 7. Reese Witherspoon, Pippa Middleton, Katie Holmes, Winnie Harlow, Kylie Jenner, Heidi Montag in Gwenyth Paltrow so med številnimi drugimi zvezdnicami, ki so jih v zadnjih nekaj letih opazili v supergah Hoka. Nekateri zvezdniki še danes pravijo, da so te superge tako gre, da so enostavno najbolj kulske.