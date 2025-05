Najboljši nasveti za vadbo glede na starost

Strokovnjaki so naredili fitnes načrte glede na starost in pozivajo tiste v 20-ih, naj začnejo že zdaj. Če ste v 40-ih, je čas, da resno začnete razmišljati o zdravju kosti in funkciji medeničnega dna.

Mladi odrasli, mlajši od 30 let, bi si morali vzeti čas za oblikovanje dobrih navad, ki jim bodo pomagale pri vseživljenjski telesni aktivnosti.

Tisti v 60-ih pa bi morali »pokriti vse vidike« fitnesa, od gradnje mišične mase do redne aerobne vadbe. Nasveti temeljijo na raziskavi, ki je pokazala, da kar 28 odstotkov odraslih izvaja le nizko stopnjo telesne aktivnosti, 59 odstotkov pa že občuti fizične posledice.

Povprečen odrasel človek čez dan preživi šest ur sede ali leže, medtem ko je buden. Kljub temu 36 odstotkov pogosto skrbi, da bo pomanjkanje gibanja dolgoročno vplivalo na njihovo zdravje in dobro počutje. Raziskava je pokazala, da lahko že majhna količina vadbe naredi čudeže, ne glede na starost.

Za vsakogar se najde nekaj, od visoko intenzivnega teka in dvigovanja uteži do hitre hoje ali joge, vse to ima izjemno koristne učinke na telo in um, vključno z zdravjem kosti in sklepov.

Vadbo je enostavno odložiti na kasneje, a statistike kažejo, da lahko takoj občutite padec energije. Aktivno življenje, v kombinaciji z zdravo prehrano in dobro prehransko podporo, je pomembno v vseh obdobjih življenja, da podprete telo, zdravje in dobro počutje.

To so naj nasveti glede na starost

20-a: Začnite graditi dobre navade, odkrijte, kaj vam je všeč, in razvijte rutino, ki se je boste držali. Tečaji so lahko odličen način za učenje osnov, še posebej pri vajah z lastno težo, kot so počepi, izpadni koraki in sklece.

30-a: Odličen čas, da vadbo uporabite za sproščanje stresa, osredotočite se na krepitev mišic, ki pomagajo varovati kosti in sklepe ter ohranjajo učinkovit metabolizem.

40-a: Čas, da začnete razmišljati tudi o zdravju kosti in funkciji medeničnega dna; tečaji, kot je pilates, so pri tem izjemno koristni.

50-a: Če se ukvarjate s športom, vztrajajte! Aerobna vadba je ključna, tekalna steza, kolo, eliptični trenažer ali veslač so odlične izbire. (Ne pozabite tudi na vaje za moč.)

60-a: Uporabite vadbo za druženje, poskrbeti morate tudi za dobro ravnotežje, okrepiti srce in pljuča ter ohranjati močne mišice. Vključite veliko hoje.

70-a in pozneje: Ko gre za ohranjanje moči, so vsakodnevna opravila, kot so vrtnarjenje in prenašanje nakupov, dober način za vadbo mišic, vendar nujno dodajte še vaje za moč, ravnotežje in raztezanje.