Najboljši hobiji ob upokojitvi: ostanite dejavni, ustvarjalni in mladi po duši

Pravzaprav gre za življenjsko obdobje, ko najbolje poznate samega sebe, pogosto imate več prostega časa in veliko prostora za odkrivanje novih strasti.

Petdeseta so idealen čas, da preizkusite nekaj novega, nekaj, kar zaposli um in hkrati premakne telo.

Če še niste poskusili katerega od naslednjih hobijev, vedite, da vam lahko prinesejo občutek živosti, izpolnjenosti in pristnega uživanja v življenju. Ne ustavite se pri enem ali dveh, preizkusite jih več in odkrijte, kateri vam najbolj ustreza!

1. Vrtnarjenje

Vrtnarjenje ni zgolj sajenje rastlin, je tudi odličen način, kako ostati fizično aktiven, ne da bi se tega sploh zavedali. Ne glede na to, ali sadite rože, zelišča ali svojo zelenjavo, pri tem krepite telo, medtem ko negujete svoj vrt. Občutek zadovoljstva, ko opazujete sadove svojega truda, je neprecenljiv. Za začetek ne potrebujete posebnega znanja, zadošča že stik z zemljo. Sčasoma bo cvetel vaš vrt, z njim pa tudi vaše telo in um.

2. Ples

Ples ni le za mlade in brezskrbne, je za vsakogar, ki se želi zabavati in ostati v formi. Od družabnih plesov do Zumbe, vse oblike plesa izboljšujejo ravnotežje, krepijo srčno-žilni sistem in dvigujejo razpoloženje. Če menite, da imate dve levi nogi, brez skrbi. Vaja dela mojstra. Plesni tečaji ali večeri družabnega plesa so tudi odlična priložnost za spoznavanje ljudi. Oblecite plesne čevlje in zaplešite, ne bo vam žal.

3. Slikanje ali risanje

Izražanje skozi umetnost je lahko globoko izpolnjujoče. Ni vam treba biti izkušen umetnik, da bi posegli po čopiču ali svinčniku. Akvareli, risbe ali akrilne barve, vse so čudovite poti do sprostitve, osredotočenosti in ustvarjalnega raziskovanja. Na voljo je ogromno spletnih tečajev in lokalnih delavnic, zato začetek še nikoli ni bil lažji. Morda vas preseneti skriti talent, za katerega sploh niste vedeli!

4. Fotografirajte

Sodobni pametni telefoni imajo odlične kamere, zato je fotografija hobi, ki je dostopen vsakomur. Gre za to, da svet pogledate z drugačnega zornega kota in ujamete posebne trenutke. Naj gre za pokrajine, portrete ali zanimive utrinke vsakdanjega življenja, fotografija vas ohranja prisotne in povezane z okoljem. Pridružite se fotografskemu krožku ali pa preprosto raziskujte sami. Možnosti so neskončne.

5. Joga ali pilates

Če iščete nekaj, kar je nizko intenzivno, a izjemno koristno, sta joga ali pilates odlična izbira. Izboljšujeta gibljivost, moč in držo ter blagodejno vplivata na um. Vadite lahko v skupini ali doma po spletu, tempo prilagodite sebi. Poleg telesne aktivnosti pa vam ponujata tudi mentalni odklop od vsakodnevnega stresa.

6. Pisanje ali dnevniško zapisovanje

Pisanje je čudovit način za refleksijo, ustvarjanje ali preprosto sprostitev misli. Lahko pišete dnevnik, kratke zgodbe ali končno začnete roman, ki vam že dolgo roji po glavi. Pisanje ohranja um bister in ustvarjalen. Če radi delite svoje misli, lahko začnete blog ali se pridružite pisateljskemu krožku. Pisanje lahko postane vir skupnosti in osebnega smisla.

7. Kuhanje ali peka

Kuhanje in peka sta lahko neverjetno pomirjujoča in ustvarjalna. Preizkušanje novih receptov, eksperimentiranje z okusi sveta ali izpopolnjevanje klasičnih jedi, vse to prinaša veselje. Ni boljšega kot uživati v obroku, ki ste ga ustvarili sami. Poleg tega je kuhanje lahko tudi oblika meditacije, ki vas prizemlji in osredišči. Skupno kuhanje s prijatelji ali družino pa doda še družabno noto.

8. Pohodništvo ali skupine za hojo

Hoja in pohodništvo sta enostavna, a zelo učinkovita načina, kako ostati telesno aktiven. Slovenija ponuja nešteto lepih poti. Če ne veste, kje začeti, se pridružite lokalni skupini pohodnikov, to vas bo motiviralo in vam pomagalo odkrivati nove kraje. Poleg svežega zraka in narave ima hoja dokazan učinek pri zniževanju stresa in izboljševanju razpoloženja.

9. Igranje glasbila

Nikoli ni prepozno, da vzamete v roke glasbilo, klavir, kitaro, ukulele … Učenje glasbe spodbuja delovanje možganov, izboljšuje koordinacijo in omogoča osebno izražanje. Začnite počasi, brez pritiska. Bolj, kot boste vadili, bolj boste uživali. Lahko se vpišete na tečaj ali se pridružite skupini. Glasba vas povezuje z drugimi in hkrati predstavlja izziv, poln veselja.

10. Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je ena tistih dejavnosti, ki daje nazaj, tako drugim kot vam. Pomagate lahko v zavetiščih, dobrodelnih organizacijah ali pri dogodkih v skupnosti. Tako ostanete povezani z ljudmi in občutite, da prispevate k nečemu večjemu. Poleg fizične aktivnosti prostovoljstvo krepi tudi občutek smisla in povezanosti.

11. Opazovanje ptic

Opazovanje ptic je čudovit način, kako se umiriti in povezati z naravo. Potrebujete le daljnogled in nekaj potrpljenja in že ste pripravljeni. Spoznavanje ptic in njihovo opazovanje vam pomaga upočasniti tempo ter ceniti lepoto narave. Čas v naravi dokazano koristi vašemu umu in telesu.

12. Učenje tujega jezika

Učenje jezika ohranja um bister in vam odpira vrata v nove kulture. Aplikacije, kot so Duolingo, Babbel ali lokalni tečaji, vam pomagajo začeti. Tudi vaje s prijateljem ali jezikovnim partnerjem so lahko zabavne in učinkovite. Ko boste lahko vodili pogovor v tujem jeziku, vas bo preplavil občutek ponosa in novo znanje vam bo prišlo prav na potovanjih.

13. Bralni klub

Branje je že samo po sebi koristno, a ko svoje misli o knjigi delite z drugimi, postane še bolj zanimivo. Bralni klub vam ponuja nove poglede, motivacijo za branje in druženje z ljudmi, ki imajo podobne interese. Ne glede na to, ali imate radi fikcijo, dokumentarno literaturo ali življenjepise, v skupini boste še bolj uživali v branju.

14. Ročna dela ali ustvarjanje

Če uživate v ustvarjanju z rokami, so ročna dela ali projekti »naredi sam« prava izbira. Pletenje, lesarstvo, izdelava dekoracije, vse to vas zapolni, sprošča in vam daje občutek ponosa, ko dokončate projekt. Ročno ustvarjanje je tudi odličen način za zmanjšanje stresa in za ustvarjanje osebnih daril ali unikatnega doma.

Naj bo življenje po petdesetem ustvarjalno, aktivno in navdihujoče, ker najboljša leta šele prihajajo.