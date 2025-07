Najbolj zdrava kava in tiste, ki se jim je bolje izogniti

Pred dvajsetimi leti je kava veljala za pijačo, ki škoduje zdravju. Danes je slika povsem drugačna, številne znanstvene raziskave potrjujejo, da ima kava lahko pozitivne učinke na zdravje.

Nekatere njene sestavine, ki se sprostijo med praženjem, lahko celo pripomorejo k boljšemu delovanju telesa.

Kava naj bi med drugim pripomogla k preprečevanju srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in demence.

Idealna dnevna količina naj bi bila do pet skodelic. Njeni učinki izvirajo iz številnih koristnih spojin, kot so polifenoli, melanoidini, trigonelin ter visoka vsebnost prehranskih vlaknin.

A koristi kave niso odvisne le od vrste zrn, temveč predvsem od načina priprave. Spodaj predstavljamo, katera vrsta kave najbolj koristi določenemu vidiku zdravja in katere izbire je bolje omejiti.

Največ antioksidantov: instant kava

Čeprav ljubitelji kave pogosto zviška gledajo na instant kavo, ostaja ena najbolj priljubljenih oblik uživanja kave. Narejena je iz zrn, ki jih zmeljejo, raztopijo v vodi in nato posušijo s pršenjem ali zmrzovanjem.

Instant kava vsebuje več antioksidantov kot klasična mleta kava, vključno z melanoidini, ki pozitivno vplivajo na zdravje črevesne mikrobiote. Po drugi strani pa vsebuje tudi več kofeina in kar dvakrat več akrilamida, spojine, ki je bila razvrščena kot verjetno rakotvorna za ljudi.

Za omembe vredno tveganje zaradi akrilamida bi morali dnevno popiti približno deset skodelic instant kave, opozarjajo raziskovalci z univerze McGill.

Najboljša za srce: filtrirana kava

Filtrirana kava nastane s precejanjem vroče vode skozi mleta zrna s pomočjo papirnatega ali kovinskega filtra (npr. pri uporabi kavnih aparatov ali Aeropressa).

Raziskava, opravljena na Norveškem, ki je spremljala navade 500.000 ljudi v obdobju 20 let, je pokazala, da so imeli redni pivci filtrirane kave nižje tveganje za bolezni ožilja in smrtnost. Najbolj koristna količina je bila ena do štiri skodelice dnevno.

Neprečiščena kava vsebuje do 30-krat več diterpenov, kot sta kafestol in kaveol, ki lahko zvišujeta raven holesterola in povečujeta tveganje za srčne bolezni. Kljub temu številne raziskave kažejo, da ima zmerno pitje kave nasploh zaščitne učinke na srce.

Najboljša za možgane: espresso

Espresso se pripravi z vročo vodo pod tlakom, ki prehaja skozi fino mleto kavo. Večina kavnih napitkov v kavarnah (npr. latte ali kapučino) temelji na espressu.

Raziskava Univerze v Veroni je pokazala, da espresso v laboratorijskih pogojih preprečuje kopičenje škodljivega proteina tau, ki naj bi bil povezan z razvojem Alzheimerjeve bolezni.

Espresso vsebuje visoke koncentracije bioaktivnih snovi, kot sta kofein in klorogenska kislina, antioksidant, povezan z zmanjšanim tveganjem za Alzheimerjevo bolezen, visok krvni tlak in bolezni srca.

Najboljša za vitko linijo: cold brew (hladno pripravljena kava)

Cold brew nastane z dolgotrajnim namakanjem mlete kave v hladni vodi, običajno čez noč ali do 24 ur. Takšna priprava zmanjša grenkobo in kislost, zaradi česar so dodatki, kot so sladkor ali sirupi, manj potrebni.

Poleg tega počasno namakanje omogoča višjo koncentracijo koristnih spojin, primerljivo celo z espressom.

Je brezkofeinska kava bolj zdrava?

Brezkofeinska kava je pripravljena iz zrn, iz katerih je bila večina kofeina odstranjena že pred praženjem. Povprečna skodelica vsebuje približno 7 mg kofeina (v primerjavi s 100 mg v običajni kavi).

Nekatere raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki pijejo le brezkofeinsko kavo, boljše zdravstvene kazalnike kot tisti, ki kave sploh ne uživajo. To naj bi bilo posledica prisotnosti klorogenske kisline in drugih koristnih spojin, brez stimulativnega učinka kofeina.

Ima vrsta kavnih zrn vpliv na zdravje?

Ne bistveno. Čeprav obstaja več kot 100 vrst kavnih zrn, ni znanstvenih dokazov, da bi bile njihove zdravstvene koristi med seboj bistveno različne.

Najpogostejši vrsti sta Arabica (60 % svetovne pridelave) in Robusta (30 %). Robusta vsebuje nekoliko več kofeina in ima bolj grenak okus, a nobena vrsta ni dokazano boljša za zdravje. Enako velja za manj znani sorti Liberica in Excelsa.

Dodajanje mleka, sladkorja in sirupov – ali škoduje?

Dodatek mleka zmanjša grenkobo in doda kalcij, ki koristi kostem in zobem. Kalcij se veže na tanine (grenke komponente), kar olajša pitje kave. A prekomerno uživanje mleka (več kot 300 ml dnevno) naj bi pri ženskah povečalo tveganje za srčno-žilne bolezni, najverjetneje zaradi naravnih sladkorjev v mleku, ki sprožajo vnetja.

Dodajanje smetane, sladkorja ali sirupov poveča energijsko vrednost napitka, dodaja nasičene maščobe in sladkor, kar je neugodno predvsem za tiste, ki pazijo na telesno težo.

Boljša izbira za dodajanje okusa brez dodatnih kalorij so začimbe, kot so cimet, kardamom ali muškatni orešček.

Ne glede na izbrano obliko kave, od instant do espressa, ključ do zdravja je v zmernosti. Če se izognemo pretiravanju z dodatki in upoštevamo način priprave, nam lahko vsakodnevna skodelica kave prinese številne koristi: za srce, možgane, prebavo in celo linijo.