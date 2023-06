Najbolj divji tek v Sloveniji pritegnil tekmovalce iz kar 23 držav

Tekaški dogodek Kočevsko Outdoor Festival hosted by I Feel Slovenia velja za najbolj divji tek pri nas, ki tekmovalce popelje v divje in skrivnostne Kočevske gozdove.

Pester festivalski program je na Kočevsko pritegnil številne tekače in obiskovalce, tako da je bila končna številka obiskovalcev okoli 3000. Od tega je bilo slabih 1000 tekačev iz kar 23 držav, ki so se spopadli z divjimi stezicami na Vzajemna Fox Trail 10 km, Be Active Športna Oblačila Lynx Trail 15 km, Salomon Golden Trail National Series Wolf Trail 30 km in I Feel Slovenia Bear Trail 60 km. Najmlajši pa so se lahko podali na Yaskawa otroški tek v dolžini 400 m.

Po teku pa so obiskovalci in tekači uživali v festivalu piva ter drugem festivalskem dogajanju ob Kočevskem jezeru. Zvečer pa so prizorišče najprej ogreli ViaEntropia, za višek večera pa je poskrbela štajerska punk zasedba Alo!Stari.

Čeprav je šlo šele za 2. izdajo trail tekaškega dogodka, je izkušena ekipa, ki skrbi tudi za organizacijo dogodkov Julian Alps Trail Run by UTMB in Soča Outdoor Festival ter ima tako skupaj za seboj že več kot 12 uspešno izpeljanih dogodkov s področja trail teka, več kot zadovoljna. Veseli jih dejstvo, da so kočevske stezice in naravo uspeli približati večjemu številu ljudi ter dokazati, da je tudi ta del Slovenije več kot atraktiven za tek v naravi.

Kot soorganizatorji so bili v projekt vpeti tudi domačini iz zavoda Kočevsko, ki so bili s svojim lokalnim poznavanjem nepogrešljivi člen ekipe.

Kočevsko Outdoor Festival. FOTO: Simon Zupan

Zanimive zgodbe z letošnje izvedbe:

Bosonog pretekel 60 km

Ivi Hrastovec velja za enega najboljših slovenskih ultra trail tekačev, tokrat pa se je najdaljše preizkušnje lotil kar bos. In nikakor mu ni šlo slabo, saj je večino tekme tekel povsem v ospredju med najboljšimi obutimi tekači. Kot nam je zaupal, je prijazna gozdna in travniška podlaga v kočevskih gozdovih ena bolj prijetnih za bosonoge tekače.

Kočevsko Outdoor Festival. FOTO: Simon Zupan

Pri 75 letih pretekel 60 km razdaljo

Poseben navdih vsem tekačem in tekačicam je lahko tudi par, ki je ves čas skupaj premagoval kilometre na najdaljši I Feel Slovenia Bear Trail 60 km razdalji. Vsa zgodba niti ne bi bila tako posebna, če ne bi bolj pozorno pogledali njunih letnic rojstva. Z nasmehom na obrazu sta najbolj divje stezice doživela on pri 75 letih in ona pri 67 letih.

Kočevsko Outdoor Festival. FOTO: Simon Zupan

Uroš Kožar, vodja Kočevsko Outdoor Festivala:

»Za nami je zelo uspešna izvedba Kočevko Outdoor Festivala hosted by I Feel Slovenia, ki je na Kočevsko pritegnila ljubitelje teka na stezicah. Za celotno organizacijsko ekipo nekaj precej napornih dni, a ves trud je poplačan, ko v cilju vidiš vesele in zadovoljne obraze tekačev ter ostalih obiskovalcev. Zelo smo veseli, da lahko tekačem pričaramo pravo doživetje divjine, ki je zagotovo najbolj pristna in skrivnostna prav na Kočevskem. Z izvedbo smo zelo zadovoljni in že z veseljem zremo k naslednji.«