Na Poljsko bo odpotovalo 137 slovenskih športnikov in športnic

Glavno mesto tekmovanja bo Krakov, sicer pa bodo prizorišča po vsej Poljski, nastopili bodo tudi smučarski skakalci v Zakopanah.

Skupaj bo tekmovalo 7300 športnikov in športnic iz 48 držav v 29 športnih panogah. Na igrah bo iz Slovenije skupaj s spremstvom, trenerji in ostalimi člani odšla 214-članska reprezentanca, najštevilčnejša bo atletska, med 54 člani je 38 atletinj in atletov ter štiri rezerve, v ekipi je tudi svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah bo 13 na čelu z zlatim kanuistom iz olimpijskih iger v Tokiu Benjaminom Savškom.

Po 11 bo judoistov z nekdanjim evropskim prvakom Adrianom Gombocem, ter prav toliko strelcev z Živo Dvoršak, pa 10 smučarskih skakalcev, ki bodo nastopili praktično v najboljših postavah v obeh konkurencah.

Atleti se bodo merili na ekipnem evropskem prvenstvu v Chorzovu in bodo lahko lovili norme za olimpijske igre v Parizu. Za številne panoge bodo tekme na Poljskem štele za evropska prvenstva in tudi za kvalifikacije za OI v francoski prestolnici.

Med športi s slovensko udeležbo slednje velja za badminton, boks, judo, kajak kanu v slalomu na divjih vodah, kickboks v obeh disciplinah, gorsko kolesarstvo in BMX, košarko 3 na 3, tarčno lokostrelstvo, umetnostno plavanje, sabljanje, strelstvo triatlon in namizni tenis, kjer se bo predstavil tudi Darko Jorgić.

V zelo dobro formi je v zadnjem času Maruša Mišmaš Zrimšek, ki niza državne rekorde in visoke uvrstitve v teku na 3000 m na atletski diamantni ligi. »Zelo dober začetek sezone je za mano, a imam še nekaj rezerve, do svetovnega prvenstva avgusta v Budimpešti pa je še nekaj časa. Kar pa se evropskih iger tiče pa je za atletiko kar nenavadno.

Slovenija bo nastopila na začetku, v prvi od treh skupine. In v zadnjih, ki bosta tekmovali za nami, bodo vedeli za naše izide, tako da bodo lahko temu prilagodili svoje nastope,« je pojasnila Mišmaš Zrimšek.

FOTO: Aleš Fevžer

»Vesela sem, da smo tudi skakalci dobili priložnost, da nastopimo na EI. Smo sicer šele na začetku pripravljalnega obdobja na novo sezono, ampak obenem smo uspešno nastopili na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Imamo močni ekipi v obeh konkurencah, tako da lahko kar precej pričakujemo. Moram pa priznati, da je malce nenavadno, ker smo prvič v družbi poletnih športov na predstavitvi slovenske reprezentance,« pa je povedala skakalka Nika Križnar.

»Z veseljem pospremimo na EI tako močno in številčno reprezentanco. Napovedovanja so zelo nehvaležna, ampak ob popolni reprezentanci v atletiki, kjer bo šlo sicer za ekipno tekmovanje, in reprezentanci A v smučarskih skokih je v ekipi še veliko zelo uspešnih posameznikov in posameznic. Mislim, da se bo ekipa nastopila uspešno,« je na predstavitvi slovenske reprezentance v Kristalni palači nakupovalnega središča BTC v Ljubljana povedal namestnik generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič.

Vodja reprezentance je Borut Kolarič, ki je dejal, da bo velik izziv predstavljala logistika, saj so prizorišča zelo razpršena. Olimpijske panoge na EI bodo v devetih poljskih mestih, slavnostna otvoritev in zaključek pa bosta v Krakovu, ki bo tudi središče dogajanja, tam bo tudi športna vas.

Prve evropske igre so bile organizirane v Bakuju v Azerbajdžanu leta 2015, leta 2019 pa druge v Minsku v Belorusiji. Tam je v 12 športnih panogah Slovenijo zastopalo 72 tekmovalk in tekmovalcev. Končni izkupiček Slovenije na igrah so bile štiri zlate in po ena srebrna ter bronasta kolajna.

Zlato so osvojile judoistka Klara Apotekar, atletinja Maja Mihalinec, lokostrelka Toja Ellison in telovadka Teja Belak, srebro Tjaša Ristić, bron pa judoistka Maruša Štangar. Na lestvici kolajn je Slovenija končala na 14. mestu, najboljša je bila Rusija pred Belorusijo in Ukrajino.