Na kaj morate biti pozorni pri izbiri električnega kolesa za najljubše izlete

Električno kolo vam je lahko v veliko pomoč pri premagovanju vzponov ali daljših razdalj, kot bi jih lahko naredili z običajnim kolesom. Ker so električna kolesa vedno bolj priljubljena, smo pripravili kratek vodnik, na kaj vse morate biti pozorni pri izbiri.

Pri izboru električnega kolesa razmislite o uporabi, varnosti in ceni

Med električnimi kolesi je na voljo pestra izbira modelov, ki so namenjeni različnim ljudem in različni uporabi. Boste električno kolo uporabljali za prevoz na delo, sproščeno in umirjeno vožnjo, prevoz otroka, gorsko ali cestno kolesarjenje, vožnjo po makadamu ali snegu? Priporočamo, da že pred nakupom razmislite, kje boste kolo najpogosteje potrebovali, in se odločite skladno s tem. Ko boste razmišljali o varnosti, preverite, ali ima kolo vse potrebne certifikate, da je skladno za uporabo v EU in da ima nameščene kakovostne akumulatorje – pri preverjenih proizvajalcih vas to ne bi smelo skrbeti. Pri ceni pa velja, da ta raste sorazmerno s kakovostjo. Ni nujno, da je poceni električno kolo slabo – je pa lahko vprašljiva njegova zmogljivost, doseg in kakovost uporabljenih komponent.

Kaj je pomembno vedeti o bateriji, dosegu in polnjenju električnega kolesa

Litij-ionske baterije najpogosteje poganjajo električna kolesa. Dražja imajo običajno boljše baterije, ki so lažje, se hitro napolnijo in trajajo dalj časa, vožnja z njimi pa je bolj dinamična in intenzivna. S skrbno uporabo preživijo dlje časa, polnjenje pa običajno traja od dve do tri ure, odvisno od proizvajalca in zmogljivosti baterije. Razdalja, ki jo boste lahko prevozili z eno polnitvijo, je med najbolj pomembnimi lastnostmi električnih koles. Končna razdalja vašega izleta je odvisna od baterije, motorja, terena in teže voznika. Če boste veliko vozili v klanec, se baterija pri vseh električnih kolesih prazni občutno hitreje. Ko boste dobro razmislili o željah in potrebah glede omenjenih elementov, boste lažje našli električno kolo, ki vam bo ustrezalo.

