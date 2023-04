Na današnji dan pred 40-leti je umrl Nejc Zaplotnik

Le nekaj dni pred smrtjo, 15. aprila, je praznoval 31. rojstni dan. Čeprav se je njegova pot iztekla, pa njegova literarna Pot živi naprej.

Nejc Zaplotnik je bil eden od najboljših alpinistov svoje dobe. Čeprav od njegove smrti danes mineva že 40 let, njegovo ime poznajo tudi mlajše generacije.

Razlog je prej kot ne, njegova knjiga Pot, ki jo berejo ... predvsem moški, je nekoč izjavila njegova soproga Mojca, s katero se je poročil, pri komaj 19-let. Da, 19-letih. Mojca pa je dve leti mlajša. Rodili so se jima trije sinovi. Nejc iz Rupe pri Kranju je pač živel drugače od drugih, tudi drugače od ostalih alpinistov: »Nejc Zaplotnik, je bil karizmatični alpinistični hipi in zaljubljenec v gore,« ga je opisal hrvaški alpinist Stipe Božić.

»Vsi so vedno govorili, da so vsa dekleta zaljubljena vanj, vsi fantje pa berejo njegovo knjigo zato, da bi ugotovili, zakaj,« je še razkrila Mojca. Bil je nekonfliktna osebnost in, kot je v dokumentarnem filmu z naslovom Manaslu – Konec življenja Nejca Zaplotnika povedal Ang Phurba, vodja šerp na Manaslu, zelo prijazen do domačinov in tudi zato zelo cenjen ...