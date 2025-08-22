Monika Seleš se bori z redko boleznijo

Legendarna teniška igralka Monika Seleš je razkrila, da se sooča z redko in zapleteno avtoimunsko boleznijo, imenovano miastenija gravis, ki povzroča vse hujšo mišično utrujenost.

»Nikoli prej nisem slišala za to bolezen, dokler mi jo zdravnik ni diagnosticiral. Ko sem slišala diagnozo, sem rekla: 'Kaj!?'« je priznala Seleš v intervjuju za APnews.com.

Bivša prva dama tenisa je pojasnila, da je prvič opazila simptome, ko je imela težave z vidom in gibanjem. Igrala se je z otroki in nenadoma zgrešila žogo. Rekla si je: 'Kaj mi je, vidim dve žogici hkrati.' To so bili očitni simptomi, ki jih ni mogla prezreti. Tisti dan se je zanjo začelo novo poglavje. Dolgo je potrebovala, da je vse to predelala, in o tem odkrito spregovorila, ker je zelo zahtevno za njen vsakdan.

Kaj je miastenija gravis?

Miastenija gravis je redka avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem proizvaja protitelesa proti lastnim mišičnim receptorjem, kar moti normalno delovanje mišic. Glavni simptom je slabost mišic, ki se z obremenitvijo poslabša. Pogosto se pojavijo tudi:

težave z govorom, žvečenjem in požiranjem;

spuščeni vek, dvignjeni koti ust ali utrujen izraz obraza;

oslabljena gibljivost rok in nog;

težave z dihanjem, v hujših primerih potreba po mehanski ventilaciji.

Bolezen je pogostejša pri ženskah kot pri moških. Simptomi se lahko poslabšajo zaradi stresa, okužb, hormonskih sprememb, temperature ali anestezije.

Zgodovina in vzroki bolezni

Prvi medicinski zapisi o miasteniji segajo v 17. stoletje. Bolezen sta opisovala britanska zdravnika Thomas Willis in Samuel Wilks, kasneje pa so jo podrobneje raziskovali Wilhelm Erb, Samuel Goldflam in Herman Oppenheim.

Miastenija nastane zaradi protiteles, ki blokirajo receptorje acetilholina, ključnega za mišično kontrakcijo. Pri približno 85 odstotkih bolnikov so odkrita protitelesa IgG proti receptorjem acetilholina, pri preostalih 15 odstotkih pa jih ni – takšna oblika bolezni je seronegativna.

Pogosto so protitelesa povezana s timusom, žlezo v prsnem košu, ki igra vlogo pri imunskem sistemu. Pri več kot 65 odstotkov bolnikov je timus povečan, pri 15 odstotkih pa se pojavi timusni tumor. Odstranitev timusa lahko znatno izboljša stanje.

Zdravljenje

Zdravljenje miastenije je dolgotrajno in individualno prilagojeno stanju pacienta. Vključuje:

izogibanje sprožilcem (stres, okužbe);

zdravila, ki povečajo raven acetilholina;

kirurško odstranitev timusa;

podporo družine in bližnjih.

Kdo je Monika Seleš?

Monika Seleš se je rodila leta 1973 v Novem Sadu. Začela je igrati za Jugoslavijo, kasneje pa se je preselila v ZDA. Na vrhu WTA lestvice je preživela 178 tednov in trikrat zaključila leto kot najboljša igralka. Osvojila je 53 naslovov, vključno s 4 Avstralia Open, 3 Roland Garrosi, 2. US Openi, medtem ko je na Wimbledonu največ dosegla finale. Seleš je postala svetovna senzacija, ko je pri 16 letih premagala Steffi Graf v finalu Roland Garrosa.