Monica Bellucci je s pomočjo najmodernejše diete videti fantastično tudi na pragu sedmega desetletja

Ta dieta traja od deset do 30 dni, v tem času pa pijete beljakovinske napitke in jeste le zdravo hrano – meso, ribe in zelenjavo, pripravljeno na mediteranski način. Strogo je prepovedano jesti kruh in sladkarije.

To dieto je zasnoval Kenan Madra, temelji pa na uživanju naravnih maščob in izločanju ogljikovih hidratov iz prehrane.

Upoštevajte, da se morate pred začetkom te diete posvetovati z zdravnikom. Glede na stopnjo debelosti vam predpišejo dieto, ki lahko traja 10 ali 30 dni.

Kaj vsebuje liposukcijska dieta?

Ko ste na tej dieti, ne živite na solatah in kosmičih, temveč jeste pravo hrano – meso, ribe, jajca, sir, mlečne izdelke, sveže sadje in zelenjavo. Maščobam se ne izogibamo, ker imajo v našem telesu pomembno vlogo, ampak izbiramo prave. Sladkor pri tej dieti ni dovoljen.

Primer liposukcijske diete:

Vsak dan začnete z limonado

Zajtrk je lahek. Lahko je omleta s sirom ali smuti

Kosilo je lahko ocvrto belo meso in sveža zelenjavna solata

Solata naj bo samo iz tiste zelenjave, ki raste nad zemljo, saj ima tista pod zemljo veliko škroba.

Večerja se ne izpušča in se spodbuja, kar je v nasprotju z vsemi pričakovanji in vsem, kar mislimo, da vemo o dietah. Kenan Madra meni, da je najboljši čas za večerjo med 18. in 22. uro in takrat lahko pojeste približno 200 g mesa ali rib – svinjina ni dovoljena.

Pri prehrani za liposukcijo se morate držati naslednjih pravil:

Vsako jutro popijte limonado brez sladkorja

Vsak večer popijte skodelico čaja za prebavo

Obvezno popijte 2 litra vode na dan

Med obroki lahko pijete kavo, limonado, čaj brez sladkorja

Ko ste zelo lačni, so edina hrana, s katero lahko prevarate lakoto, kumare.

Nutricionist Kenan Madra trdi, da boste imeli že po prvem tretmaju 10 kilogramov manj, rezultati pa so ob upoštevanju pravil liposukcijske diete 100-odstotno zagotovljeni.