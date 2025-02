Moka iz črvov dovoljena v EU: najboljša za to skupino ljudi

Z 10. februarjem 2025 je v veljavo stopila nova uredba EU, ki dovoljuje uporabo moke črvov mokarjev v različnih prehranskih izdelkih.

Gre za ukrep, ki je del širšega prizadevanja Evropske unije za uvedbo alternativnih virov beljakovin in zmanjšanje odvisnosti od tradicionalne živinoreje.

Po mnenju Evropske komisije je treba omejiti porabo mesa, da bi do leta 2040 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 90 %. Pri vsem tem pa gre za njihovo nesmiselno agendo postopne opustitve tradicionalnega kmetijstva v korist laboratorijsko pridelanega mesa, sintetičnih beljakovin in alternativ na osnovi žuželk, poročajo v Kmečkem glasu.

Moka iz črvov mokarjev v vsakdanjih izdelkih

Nova uredba dovoljuje uporabo prahu črvov mokarjev v kruhu, testeninah, siru in celo marmeladi. Potrošniki lahko od sredine februarja pričakujejo porast izdelkov, ki vsebujejo sestavine na osnovi žuželk.

Gre za ličinke rumenega mokarja (Tenebrio molitor), ki so bile nekoč obravnavane kot škodljivci, zdaj pa so priznane kot beljakovinsko bogata sestavina.

Mokarji Mokar črv (Tenebrio molitor), pogosto znan tudi kot mokar, je pravzaprav ličinka velikega mokarja, vrste hrošča iz družine črnokrilcev (Tenebrionidae). Njegov življenjski cikel vključuje štiri faze: jajčece, ličinko (mokar), bubo in odraslega hrošča. Mokarji so priljubljena hrana za plazilce, ptice in druge živali ter se vse pogosteje uporabljajo tudi v prehrani ljudi zaradi visoke vsebnosti beljakovin.

Zakaj žuželke v hrani?

Zagovorniki spremembe poudarjajo, da so žuželke hranljive in trajnostne. Njihova pridelava namreč proizvaja bistveno manj izpustov CO₂ in zahteva manj virov v primerjavi s tradicionalno živinorejo.

Poleg tega predstavljajo stroškovno učinkovito alternativo za prehransko industrijo. Po mnenju številnih strokovnjakov, ki imajo od teh trditev nedvomno koristi, so živila iz žuželk ključni korak k bolj trajnostni prehrani.

V EU je odslej v živilih dovoljena uporaba praška iz insektov, obdelanih z UV-žarki. Natančneje, gre za prah iz celih ličink hrošča mokarja z latinskim imenom tenebrio molitor. Mokarji so načeloma že dovoljeni za uporabo v živilih, nova odobritev se nanaša na obdelavo z UV-žarki.

Moka iz črvov mokarjev kot superhrana za športnike

Moka iz črvov mokarjev (Tenebrio molitor) se vse bolj uveljavlja kot alternativa tradicionalnim virom beljakovin, kar je še posebej zanimivo za športnike. Zaradi bogate hranilne sestave in trajnostne pridelave jo nekateri že uvrščajo med "superhrano" za aktivne posameznike.

Visoka vsebnost beljakovin za mišično rast in regeneracijo

Za športnike je ključnega pomena zadosten vnos beljakovin, ki pomagajo pri rasti, vzdrževanju in regeneraciji mišičnega tkiva. Mokarjeva moka vsebuje 50–60 % beljakovin, kar je primerljivo s sirotkinimi in rastlinskimi beljakovinami, ki jih športniki pogosto uživajo.

Vsebuje vse esencialne aminokisline, kar pomeni, da je popoln vir beljakovin – podobno kot meso, ribe ali jajca.

Posebej bogata je z leucinom, ključnim aminokislinskim gradnikom za mišično sintezo, kar jo naredi primerno za športnike, ki želijo izboljšati moč in vzdržljivost.

Zdrave maščobe in energijska vrednost

Poleg beljakovin moka iz mokarjev vsebuje tudi zdrave maščobe – predvsem nenasičene maščobne kisline, ki prispevajo k:

boljši vzdržljivosti in stabilnemu nivoju energije

zmanjšanju vnetij v telesu, kar pomaga pri hitrejši regeneraciji po vadbi

boljšemu delovanju srca in ožilja, kar je ključno za športnike

Bogastvo mikrohranil za izboljšanje telesnih zmogljivosti

Športniki pogosto potrebujejo več vitaminov in mineralov, ki podpirajo presnovo energije in splošno fizično pripravljenost. Mokarjeva moka je bogata z:

Železom – izboljšuje prenos kisika po telesu in preprečuje utrujenost

– izboljšuje prenos kisika po telesu in preprečuje utrujenost Cinkom – podpira imunski sistem in obnovo tkiv

– podpira imunski sistem in obnovo tkiv Magnezijem – ključen za delovanje mišic in preprečevanje krčev

– ključen za delovanje mišic in preprečevanje krčev Vitaminom B12 – bistven za energijsko presnovo in vzdržljivost

Vse to so pomembni elementi za športnike, še posebej za tiste, ki trenirajo intenzivno ali se ukvarjajo z vzdržljivostnimi športi, kot so tek, kolesarjenje in plavanje.

Lažja prebavljivost in manj alergenov

V primerjavi s sirotkinimi ali sojinimi beljakovinami je moka iz mokarjev manj verjetno alergen, zato je odlična izbira za tiste, ki imajo intoleranco na mlečne izdelke ali gluten.

Poleg tega je lažje prebavljiva, saj ne povzroča napihnjenosti ali prebavnih težav, kar je pomembno pri športnikih, ki potrebujejo hitro absorpcijo hranil.

Uporaba v športni prehrani

Moka iz črvov mokarjev se lahko uporablja na različne načine:

Beljakovinske ploščice – kot naravni vir proteinov za regeneracijo po vadbi

– kot naravni vir proteinov za regeneracijo po vadbi Beljakovinski napitki in smoothieji – kot alternativa sirotkinim ali rastlinskim beljakovinam

– kot alternativa sirotkinim ali rastlinskim beljakovinam Palačinke, kruh ali testenine – za povečanje vsebnosti beljakovin v obrokih

– za povečanje vsebnosti beljakovin v obrokih Mešanica v kašah ali jogurtih – za dodatno hranilno vrednost

Ali je moka iz mokarjev dobra za športnike?

Da! Zaradi visoke vsebnosti beljakovin, zdravih maščob in ključnih mikrohranil je odlična izbira za športnike, ki želijo izboljšati regeneracijo, povečati mišično maso in poskrbeti za optimalno telesno zmogljivost. Poleg tega je trajnostna in ekološka alternativa tradicionalnim beljakovinskim virom.

Ker se trg prehranskih dopolnil razvija, lahko v prihodnje pričakujemo še več športnih izdelkov, ki bodo vsebovali beljakovine iz insektov – vključno z mokarjevo moko.

Slike mokastega črva v prahu (levo) in pšenične moke (desno), ki se uporabljata za peko kruha. FOTO: Mdpi.com

Označevanje in varstvo potrošnikov

Izdelki, ki vsebujejo sestavine žuželk, morajo biti jasno označeni. V skladu z Uredbo EU 2025/89 morajo biti te informacije navedene poleg seznama sestavin ali imena izdelka.

Prehrana prihodnosti ali kontroverzen eksperiment?

Odobritev moke iz črvov mokarjev predstavlja še en korak v smer trajnostne prehrane. Medtem ko so nekateri neverjetno odprti za nove vire beljakovin, drugi logično ostajajo skeptični.

Uporaba žuželk v hrani je v EU dovoljena že nekaj časa. Proizvajalci morajo zaprositi za odobritev in če jih dodajajo v živila, morajo to ustrezno navesti na embalaži. "Ljudje v EU lahko izbirajo, kaj bodo jedli, in nihče jih ne sili, da bi jedli žuželke ali črve," so sporočili iz Evropske komisije. Za to obliko hrane obstajajo jasna pravila in informacije, so dodali. Preden jo je dovoljeno dati na trg, mora biti podvržena zelo strogim znanstvenim testom.

Črvi mokarji in druge užitne žuželke v prehrani, so že leta dovoljeni v Združenem kraljestvu, Kanadi in ZDA. Švica pa jih je legalizirala že leta 2017. Ta trend nakazuje, da bi lahko žuželke v prehrani kmalu postale pravilo in ne izjema.

Po novem zakonu je dovoljeno do 4 grame mokastih črvov na 100 gramov kruha ter 3,5 grama na 100 gramov peciva.

Kako se izogniti žuželkam na krožniku?

Če podpirate ta prehranski trend – dober tek! Če pa imate pomisleke, skrbno preverjajte sezname sestavin. Bodite pozorni na izraze, kot so »prah moke – Tenebrio molitor« ali nejasna sklicevanja na alternativne vire beljakovin. Najbolj zanesljiva izbira? Kupujte hrano neposredno pri kmetih in podpirajte tradicionalno prirejo mesa, so še zapisali na kmeckiglas.com