Moja pohodniška oprema smrdi. Kaj lahko storim?

Naša športna oprema zahteva redno vzdrževanje. Oblačila niso problem. Pridemo domov s hribov, se slečemo in vse skupaj damo v pralni stroj.

Drugače pa je z vso dodatno opremo, kajne? In vedno je tako, da pridemo domov prijetno utrujeni in oprema čaka na najboljšo priložnost za čiščenje, ki pa včasih pride na vrsto šele, ko se neprijeten vonj zažre v stanovanje.

Nekateri to rešimo s tem, da po vsaki turi vse skupaj odložimo v klet ali garažo. Potem pride čiščenje še kasneje na vrsto.

Če ste tudi vi med tistimi, ki ste pustili opremo umazano in prešvicano nekje v kleti in ste čez nekaj dni ugotovili, da jo je napadla plesen, da že močno zaudarja, lahko povemo, da še ni prepozno, da jo rešite.

Tukaj so naši najboljši nasveti za odpravo smradu.

Smrdljivi pohodniški čevlji

Vaši pohodniški čevlji ali tekaški copati prenašajo najhuje: ena noga ima skoraj 250.000 znojnic, kar je več kot kjerkoli drugje na telesu. Poseben vonj napora ne izvira samo iz znoja, temveč iz interakcije med znojem in bakterijami na koži. Bakterije uspevajo v vlažnih okoljih, zato so prepoteni čevlji popolno domovanje zanje.

Ko vonj postane neznosen, poskusite te metode:

Kis: Mešanica belega alkoholnega kisa in vode deluje kot učinkovito antibakterijsko čistilo. Razpršite ali obrišite notranjost čevljev, odstranite vložke in jih prav tako očistite. Nato pustite, da se posušijo.

Soda bikarbona: Deluje kot blaga alkalija, ki uravnava pH in absorbira vlago ter neprijetne vonjave. V vsakega izmed čevljev posujte 1-2 žlici in pustite stati čez noč, nato pa odstranite odvečno sodo.

Mnogi verjamejo, da zamrzovanje čevljev ubije bakterije, vendar to ni povsem res: nizke temperature le ustavijo rast bakterij, a jih ne uničijo. Ko se čevlji segrejejo, se vonj vrne.

Smrdljiv nahrbtnik

Vaš nahrbtnik vpije ogromno znoja, saj so naramnice in hrbtišče ves čas v stiku s telesom.

Najbolj učinkovita metoda je pranje z mlačno vodo, osnovnim detergentom in belim kisom. Po pranju ga popolnoma posušite na zraku. Če neprijeten vonj vztraja, posujte sodo bikarbono zunaj in znotraj ter pustite stati čez noč.

Plesen v hidracijskem mehu

Kot bakterije tudi plesen ljubi vlago. Prazna, a mokra posoda lahko v nekaj dneh postane gojišče plesni, posebej če v njej ostane napitek z elektroliti, saj sladkorji pospešijo rast plesni.

Če se v mehu pojavijo črne pike ali zelene lise, ga še ni treba zavreči. Najprej odstranite vidno plesen s ščetko. Nato mešanica sode bikarbone in kisa pomaga odstraniti ostale sledi plesni.

Potem meh namakajte v raztopini vode in belega kisa 30 minut. Sperite in popolnoma posušite.

Namig: Nekateri v suhe mehe dajo silikagel, da vpije morebitno preostalo vlago. Drugi jih shranjujejo v zamrzovalnik, da preprečijo rast bakterij.

Smrdljiva spalna vreča

Veliko pohodnikov zmotno misli, da pranje spalne vreče uniči njeno izolacijo. Dejansko pa je obratno: sol in olja iz telesa se nabirajo v izolaciji, kar poveča neprijeten vonj in zmanjša učinkovitost.

Preprečevanje smradu: Shranjujte v zračni vreči, uporabljajte podlogo in spalko perite po potrebi.

Čiščenje: Posujte sodo bikarbono po vreči in jo zaprite v vrečo za smeti za nekaj dni. Nato preostalo sodo odstranite in spalno vrečo operite v stroju s predhodnim spiranjem s kisom in nato blagim detergentom.

Zatohli anoraki

Poliestrski materiali, ki so pogosto uporabljeni za anorake, bolje vpijajo znoj in vonjave kot druge tkanine. To lahko povzroči trajen neprijeten vonj.

Po pranju preverite vodoodbojnost anoraka: Če voda ne steka z materiala, ponovno aktivirajte DWR (vodoodbojno obdelavo) s specialnim sprejem ali pranjem in sušenjem v sušilnem stroju 20 minut.

S pravilnim vzdrževanjem lahko vaša oprema zdrži veliko dlje, hkrati pa bo vaša pohodniška avantura prijetnejša – vsaj za vaš nos!