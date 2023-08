Ste zmedeni in se težko osredotočite? Mogoče imate možgansko meglo

»Možganska megla«, kaj je to? To je izraz, ki se uporablja za določene simptome, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost razmišljanja.

Na MedicineNet je o tem pisala Brunilda Nazario, dr. med.

Nosečnost

Mnoge ženske si med nosečnostjo težje zapomnijo stvari. Nošenje otroka lahko spremeni telo na veliko načinov, kemikalije, ki se sproščajo za zaščito in nego otroka, pa lahko povzročijo težave s spominom.

Multipla skleroza (MS)

Bolezen prizadene centralni živčni sistem in lahko spremeni način, kako se možgani pogovarjajo s preostalim telesom. Približno polovica ljudi z MS ima težave s spominom, pozornostjo, načrtovanjem ali jezikom. Vaje za učenje in spomin lahko pomagajo, terapevt pa lahko ponudi nove načine za obvladovanje nalog, s katerimi imate težave.

Zdravila

Nekatere vrste zdravil – v prosti prodaji in na recept – lahko povzročijo možgansko meglo. Če jemljete zdravilo in opazite, da vaše razmišljanje ni tako jasno, kot bi moralo biti, ali se nenadoma ne morete spomniti stvari, pokličite svojega zdravnika. Obvestite ga o vseh zdravilih, ki jih jemljete.

Domneva se, da lahko tudi občutljivost na nekatere kemikalije (naravne in umetne) povzroči možgansko meglo, kar je možnost, o kateri razpravljajo v medicinski skupnosti.

Rak in zdravljenje raka

Kemoterapija – zdravljenje raka, pri katerem se uporabljajo močna zdravila – lahko privede do tega, kar včasih imenujemo »kemoterapija možganov«. Morda imate težave s pomnjenjem podrobnosti, kot so imena ali datumi, težko opravljate več nalog ali potrebujete več časa, da dokončate stvari.

Običajno izzveni dokaj hitro, vendar lahko pri nekaterih ljudeh po zdravljenju vpliva še dolgo časa. Sam rak lahko povzroči tudi »možgansko meglo«, na primer, če je rak prizadel možgane.

Menopavza

Ženske se morda težje naučijo ali spomnijo stvari, ko dosežejo to življenjsko obdobje. To se zgodi približno eno leto po njihovi zadnji menstruaciji, običajno okoli 50. leta starosti.

Poleg možganske megle imajo lahko tudi vroče utripe – nenadno potenje z višjim srčnim utripom in telesno temperaturo – in druge telesne spremembe. Hormonski dodatki in druge vrste zdravil lahko pomagajo.

Sindrom kronične utrujenosti (CFS)

Pri tem stanju sta vaše telo in um dolgo utrujena. Morda se počutite zmedeni, pozabljivi in ​​se ne morete osredotočiti. Za CFS ni znanega zdravila, vendar lahko pomagajo zdravila, vadba in pogovorna terapija.

Depresija

Morda se stvari ne spomnite dobro ali ne morete zlahka razmišljati o težavah. Težko je vedeti, ali je to povezano z izgubo energije in motivacije, ki prihaja z depresijo, ali pa depresija vpliva na vaše možgane na način, ki povzroča meglo.

Zdravljenje depresije, ki vključuje zdravila in pogovorno terapijo, bi vam moralo pomagati, da se vrnete na pravo pot.

Spanje

Spanec potrebujete, da bi vaši možgani delovali tako, kot bi morali, vendar se lahko zaradi preveč spanca tudi počutite megleno. Ciljajte na 7 do 9 ur spanja. Da bi se dobro spočili pred spanjem, se boste morda želeli izogniti kofeinu in alkoholu po kosilu ali tik pred spanjem ter pustiti računalnik in pametni telefon stran od svoje spalnice.

Pomaga lahko tudi, če greste v posteljo in se zbudite vsak dan ob istem času. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če menite, da je možganska megla posledica motnje spanja, kot je apneja, nespečnost ali narkolepsija.

Lupus (avtoimunska bolezen vezivnega tkiva)

Ta dolgotrajna bolezen povzroči, da vaš imunski sistem napade vaše telo, simptomi pa so lahko v različnih primerih različni.

Približno polovica ljudi z lupusom ima težave s spominom, zmedenostjo ali težavami s koncentracijo. Zdravila ni, lahko pa pomagajo zdravila in pogovor s terapevtom.