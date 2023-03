Michael Jordan še danes zasluži več kot Ronaldo in James skupaj

V svoji poklicni karieri so najbolje plačani športniki na svetu zaslužili milijarde dolarjev z velikimi pogodbami in osupljivimi sponzorskimi posli.

In medtem ko nekateri morda mislijo, da je najbolje plačani športnik vseh časov verjetno eden izmed superzvezdnikov golfa ali nogometa, gre ta naslov košarkarski legendi.

Po podatkih, ki jih je predstavil CasinosEnLigne.com, je Michael Jordan najbolje plačan športnik na svetu s 3,3 milijarde dolarjev skupnega zaslužka.

Michael Jordan, ki velja za eno resničnih košarkarskih legend in največjih igralcev vseh časov, se je uvrstil v 11 ekip All-NBA in osvojil pet MVP-jev, šest MVP-jev finala in šest naslovov NBA. Vendar je njegov vpliv veliko večji od njegovih nagrad in osvojenih prvenstev.

Čeprav se je Jordan upokojil pred dvajsetimi leti, je še vedno na vrhu lestvice najbolje plačanih športnikov na svetu.

Vsi naslednji trije športniki na seznamu so golfisti. Tiger Woods se je z 2,5 milijarde dolarjev skupnega zaslužka uvrstil na drugo mesto najbolje plačanih športnikov vseh časov. Sledita Arnold Palmer in Jack Nicklaus z 1,7 milijarde dolarjev oziroma 1,63 milijarde dolarjev.

Cristiano Ronaldo, najbolje plačani nogometaš na lestvici, se je uvrstil na peto mesto z 1,58 milijarde dolarjev, kar je 100 milijonov več kot njegov tekmec Lionel Messi. Sledi še en košarkarski superzvezdnik, LeBron James, s skupnim zaslužkom 1,53 milijarde dolarjev.