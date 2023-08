Maščoba na trebuhu je najnevarnejša maščoba. Tako se je znebimo

Raziskave, opravljene na osebah z jetrnimi maščobnimi boleznimi so pokazale, da lahko dodatki ribjega olja drastično zmanjšajo trebušno in jetrno maščobo.

Kako izgubiti trebušno maščobo s pomočjo dognanj znanosti je na spletni strani Runner's Blueprint lepo zapisal David D. Ne gre le zato, da bi izgubili špeh in si prigarali, denimo s tekom, raven trebuh, gre predvsem za zdravje. Njegov zapis smo nekoliko dopolnili, v dobro popolnejšega razumevanja zapisanega.

Zapisali smo, da je maščoba na trebuhu najnevarnejša maščoba. Visceralna (globoka, trebušna, notranja ali debla) maščoba je prisotna je v telesu vsakega človeka in ščiti organe pred morebitnimi zunanjimi poškodbami, jih ogreje in je v resnici rezervni vir hrane, energije, ki se bo uporabljala v nujnih primerih

Če jo je preveč, pa je lahko dobesedno smrtonosna, saj ne vpliva zgolj na naš izgled, temveč pomeni povezavo s številnimi resnimi boleznimi:

• diabetes tipa II

• srčne bolezni

• bolezen koronarnih arterij

• hipertenzija (visok krvni tlak)

• nekateri raki

• spalna apneja (krajše prekinitve dihanja med spanjem).

• krajša življenjska doba

Če se te maščobe želimo rešiti je nujno, da svoj namen podkrepimo s pravilno prehrano in spremenjenim življenjskim slogom.

Sprememba prehrane, drugič

Zapisali smo že s katerimi spremembami v naši kuhinji lahko dosežemo napredek. Predvsem odstranimo sladkorje, izločimo tekoče kalorije, zaužijemo več zdravih maščob, štejemo kalorije, uživamo hrano z veliko proteini, ne pozabimo na probiotike in poskusimo z občasnim postom.

Tokrat pa poglejmo, kaj je za naše zdravje minus maščobe na trebuhu pomenijo zeleni čaj, vlaknine, ribe in - alkohol.

Pijmo zeleni čaj

Kar zadeva zdrave pijače je zeleni čaj na vrhu seznama. Govorim o čistem zelenem čaju, brez dodanega mleka ali česa podobnega. Tako kot ga pijejo Japonci. Raziskave so pokazale, da pitje zelenega čaja lahko poveča metabolizem za do štiri odstotke. Morda se ne zdi veliko, toda poglejmo drugače: dobički vseh protimaščobnih ukrepov se seštevajo!

Glede na raziskave, objavljene v American Journal of Clinical Nutrition, so osebe, ki so pile zeleni čaj s kofeinom, opazile zmanjšanje telesne teže in tudi zmanjšale trebušno maščobo bolj kot tisti, ki so uživali samo kofein.

Ukrep

Zaužijmo 600 miligramov ali dve- do tri skodelice zelenega čaja na dan. Za tiste, ki jih tare nespečnost, velja, da postopoma povečujejo število skodelic.

Zaužijmo veliko topnih prehranskih vlaknin

V članku, objavljenem v reviji Obesity, so zapisali, da so udeleženci v raziskavi na deset gramov povečanja dnevnega vnosa topnih vlaknin lahko v petih letih svoje maščobe zmanjšali za približno 3,7 odstotka.

Prehranske vlaknine se nahajajo predvsem v sadju, zelenjavi, polnozrnati moki in stročnicah. Najbolj znano delovanje vlaknin je preprečevanje zaprtja, mehčanje blata in posledično lažje odvajanje. Vlaknine pa imajo še druge koristne učinke na zdravje in sicer ohranjajo zdravo telesno težo, zmanjšajo možnosti za nastanek sladkorne bolezni in srčno žilnih bolezni.

Prehranske vlaknine so prisotne v vseh rastlinskih delih in za razliko od drugih živil kot so maščobe, ogljikovi hidrati in beljakovine, ki jih naše telo razgradi in vsrka, telo vlaknine izloči nespremenjene.

Prehrana, bogata z vlakninami normalizira delovanje črevesa, saj vlaknine povečajo prostornino in in maso blata in ga zmehčajo. Obenem vlaknine ohranjajo naše črevo zdravo, zmanjšajo nastanek hemeroidov in izboklin črevesne stene v obliki mešičkov (žepkov), nekatere vlaknine delujejo kot probiotiki. Zmanjšajo vrednost slabega holesterola v krvi, zmanjšujejo krvni tlak in vnetja.

Uravnavajo tudi nivo sladkorja v krvi, saj topne vlaknine zmanjšajo vsrkavanje glukoze iz prebavnega trakta - tako se raven tega sladkorja v krvi zmanjša (glukoza ali krvni sladkor je eden najpomembnejših virov energije v organizmu, hrana se v prebavilih razgradi do sestavin, ki se skozi steno črevesja lahko vsrkajo v kri. Škrob in sladkor se razgradita do glukoze oziroma sladkorja v krvi).

Tako omilimo možnosti za pojav nastanek sladkorne bolezni. Hrana, bogata z vlakninami, zahteva tudi več žvečenja in tako se ne prenajedamo. Taka hrana bolj napolni želodec in občutek, da smo siti, traja dalj časa. V prevodu: ob enakem občutku sitosti je vnos kalorij manjši.

Primer: deset gramov topnih vlaknin vključujejo dve porciji črnega fižola, dve majhni jabolki in dve skodelici špargljev

Druga študija, objavljena v Journal of Nutrition, je razkrila, da imajo osebe, ki so zaužile več vlaknin iz polnozrnatega žita, manj maščobe in trebušne maščobe, kot tisti, ki so zaužitje vlaknine preskočili.

Ukrep

Topne vlaknine lahko najdemo v različnih živilih, vključno z:

• lanena semena

• brstični ohrovt

• avokado

• shirataki rezanci

• stročnice

• robide

Jejmo »mastne« ribe

Na podlagi dolgoletnih raziskav obstajajo trdni dokazi, da dolgoverižne omega-3 maščobne kisline, ki jih zaužijemo z mastnimi modrimi morskimi ribami ali ribjim oljem, preprečujejo nastanek bolezni srca in ožilja.

Študija, objavljena v britanskem časopisu Nutrition je pokazala, da je uživanje omega-3 maščobnih kislin iz mastnih rib, kot je skuša, učinkovito pri zmanjševanju visceralne maščobe. Lahko pa se obrnete tudi na dodatke v obliki ribjemu olju, če ne najdete dobrih rib.

Raziskave, opravljene na osebah z jetrnimi maščobnimi boleznimi so pokazale, da lahko dodatki ribjega olja drastično zmanjšajo trebušno in jetrno maščobo.

Ukrep

Prizadevajmo si za vsaj tri obroke takšnih rib na teden; tako dobimo dovolj omega-3 maščob.

Nekaj predlogov:

• sardine

• list

• losos

• skuša

Pazljivo z alkoholom

Bralce opozarjamo, da jih ne nameravamo ponovno razjariti, kot smo nekatere z zapisom, da alkohol za rekreativne športnike ni najbolj zdrav. Zato le v vednost in ravnanje ... Kot nismo poklicani za rušenje katerekoli vlade tudi nismo izganjalci piva!

Z razlogom ga - saj veste, tisti stvor pred nami - imenujejo pivski trebušček. Kozarec vina, piva ali žganih pijač lahko vsebuje približno 120 do 150 kalorij, in če smo nagnjeni k prenajedanju, lahko končamo obrok močno preobremenjeni s kalorijami.

Študija, objavljena v časopisu Obesity je pokazala, da alkoholne pijače naredijo naše možgane bolj občutljive na vonj hrane in povečajo apetit.

Ukrep

Ne da bi se morali pivu popolnoma odreči … Toda malo zmernosti nam lahko pomaga, da z manj kozarci dobimo nežneje zaobljen trebuh, če že ne navpičnice.

No, smo rekli, da ne bo hudega ... Bomo pa hudi, če nas ne boste poslušali pri temle aksiomu: Pod gasom ne po gasu! Taksi, prosim!

Naslednjič gremo v mučilnico: kako se trebušne maščobe lotiti s telovadbo. Sliši se skoraj kot inkvizicija, a v resnici govorimo o nečem izjemnem ...