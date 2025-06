Marko Baloh prvi v zgodovini z uspešno dvojno ameriško ultra preizkušnjo

Kot prvi kolesar doslej je v isti sezoni uspešno zaključil Dirko preko zahoda (Race Across the West – RAW) in Dirko preko vzhoda (Race Across the East – RAE).

Gre za izjemen fizični in logistični podvig, ki ga do zdaj ni zmogel še nihče.

Baloh se je za ta izziv odločil po razočaranju na lanski Dirki preko vzhoda, kjer je moral zaradi padca okoli 820. kilometra in posledičnih poškodb (prejel je deset šivov) dirko predčasno zaključiti v bolnišnici.

Tokrat si je zadal ambiciozen cilj, ne le, da se vrne in dokonča RAE, temveč da pred tem nastopi še na RAW, prvem delu znamenite Dirke preko Amerike (RAAM), ki jo je že večkrat uspešno zaključil.

RAW: Peklenska vročina in junaška vztrajnost

RAW 2024, dolga 1.497 kilometrov z več kot 16.000 višinskimi metri, je letos prinesla močno konkurenco, predvsem v osebi Matthewa Lefthanda, enega najboljših ultra-kolesarjev nove generacije.

Kljub temu je Baloh kljuboval peklenski vročini (do 46 °C), nasprotnemu vetru in taktično dirkal po lastnem tempu. Ekipa je bila sestavljena iz dveh delov: na RAW so Balohu ob Irmi pomagali Jane, Maria in Henry, na RAE pa so ga podpirali dolgoletna člana Borut in Martin ter novinec Joe.

Baloh si je zaradi dvojnega programa letos privoščil celo triurno spanje v Arizoni, a kljub temu dosegel skoraj identičen čas kot leta 2022, ko je zmagal solo, kar je ocenjeval kot odličen pokazatelj forme. Zasedel je 2. mesto, zaostal je le za Lefthandom.

Neskončno dolgo. FOTO: Irma Baloh

Končni vrstni red RAW:

Matthew Lefthand (ZDA) Marko Baloh (SLO) Michael Spadaccia (ZDA)

RAE: Zmagovalna vrnitev v Apalačih

RAE, ki poteka med Parkersburgom (Zahodna Virginija) in Cheektowago (New York), meri 1.012 kilometrov in več kot 12.000 višinskih metrov. Tokratna izvedba je bila za Balohovo utrujeno telo še posebej zahtevna. Predvidel je čas okoli 40 ur, kar je nekaj več kot lani načrtovanih 36, ki jih ni mogel doseči zaradi padca.

Dirko je začel odločno in prevzel vodstvo, a ga je za kratek čas prehitel Adam Gaedke, kar je vneslo nekaj napetosti. Baloh je ostal zbran in v svojem ritmu čez Apalače znova prevzel pobudo.

Po več kot 800 kilometrih si je prvič privoščil kratek krepčilni spanec, ki mu je po lastnih besedah pomagal prebroditi krizo. Kljub utrujenosti in močnemu nalivu v zadnji uri dirke je ciljno črto prečkal kot zmagovalec, skoraj tri ure pred zasledovalcem.

FOTO: Irma Baloh

Končni vrstni red RAE:

Marko Baloh (SLO) – 38 ur 47 minut Adam Gaedke (ZDA) Cody Cutler (ZDA)

Ne verjamem, da bom to še ponovil

Po koncu epske dvojne preizkušnje je Baloh odkrito priznal, da je bil projekt skrajno naporen, tako fizično kot psihično:

»Kot pričakovano je dvojni program dirk v juniju s samo petimi dnevi počitka pustil posledice. Na drugi dirki sem bil precej manj svež kot običajno. Nekajkrat sem celo podvomil o sebi in svoji ekstremni izbiri programa. A na koncu sem zadovoljen z vsem: z zmago, s časom, z ekipo. Ne verjamem, da bom tak izziv še kdaj ponovil, imajo pa zdaj izzivalci možnost poskusiti izboljšati moja dosežka. Želim jim vso srečo.«

Marko Baloh je znova dokazal, da spada med legende svetovnega ultra-kolesarstva, ne le zaradi izjemnih športnih dosežkov, ampak tudi zaradi neomajne volje in jeklene discipline.

Pomagači. FOTO: Irma Baloh