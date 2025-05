Malice za v hribe in na pot: katero živilo bo poskrbelo za več energije?

Ker ne najdete rešitve, pa tik pred odhodom mimogrede pograbite nekaj slanih in sladkih prigrizkov, oreščke, suho sadje ali druge hitre priboljške, ki jih imate ravno pri roki? No, takšni prigrizki vas morda za kratek čas nasitijo, vendar pa niso najbolj koristna in zdrava rešitev. Bolj pametno je, da razmišljate o uravnoteženih, hranilno bogatih, lahkih in manjših malicah, ki jih pripravite kar sami doma in zapakirate za s seboj. Pri tem pa skrbno izberite živila in njihove kombinacije. Odlična rešitev za aktivne potepe so predvsem tista živila, ki so preprosta za pripravo, osvežilna, imajo bogato hranilno vrednost in so praktična za na pot.

In eno živilo je še posebej dobra izbira, ki odkljuka vse lastnosti! To je paradižnik

Na videz preprosta zelenjava je prava energetska bomba. Je lahek in hranljiv, hkrati pa še sočen in vsebuje veliko tekočine (približno 95 % vode) ter koristnih snovi. Odlično se prilega kot sestavina v sendvičih, tortiljah, zvitkih, solatah, napitkih, juhah, smutijih ali pa kot samostojen prigrizek. S seboj ga lahko vzamete v vrečki ali posodi za shranjevanje živil, še bolje pa je, da ga vključite v preproste obroke. In kje boste našli najbolj okusen paradižnik v Sloveniji? V Prekmurju, kjer pridelujejo paradižnik LUŠT, a je dostopen v trgovinah po vsej Sloveniji, na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih ter na Osrednji ljubljanski tržnici.

Ni ga čez najbolj sočen, svež in domač paradižnik – slovenski paradižnik LUŠT!

S svojo svežino, polnim okusom in intenzivno barvo vas bo popolnoma očaral. Ne samo ljubitelji paradižnika, nad to sočno poslastico, ki združuje svežino in bogat okus domače kuhinje, boste navdušeni prav vsi. Paradižnik LUŠT je zvezda vsake jedi, ki jo obogati in spremeni v pravo okusno doživetje.

In če se sprašujete, kako ga boste na poti sploh uporabili? Lahko povemo, da ni nič bolj praktičnega od paradižnikov LUŠT; na voljo je pestra družina različnih sort: grozdasti, mali grozdasti, datljev, slivov, češnjev paradižnik ter LUŠTek – mešanica pisanih češnjevih paradižnikov. Lahko bi rekli, da se LUŠT paradižnik zlahka skrije v vsak nahrbtnik ali kolesarsko torbo. Ni ga treba lupiti niti rezati – samo odprete embalažo in uživate. No, lahko pa si vseeno pripravite na primer hitro solato z narezanimi paradižniki in nekaj drugimi sestavinami, vse skupaj zapakirate v posodico in že imate super malico, s katero se boste na poti okrepčali in osvežili. Čisto brez skrbi pa ste lahko tudi glede kakovosti, saj so pridelani 100-% lokalno in na naravi prijazen način.

LUŠT raste s spoštovanjem do narave in človeka

Paradižniki LUŠT niso le lokalno pridelani, temveč tudi skrbno vzgojeni z mislijo na naravo in človeka. Tako se pri njihovi pridelavi vse začne že pri izbiri kakovostnih sadik, ki so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen. Te sadike so zasajene v naravno podlago iz mešanice šote in kokosovih vlaken. Za zalivanje pa se uporablja izključno deževnica, ki se zbira v posebnih lagunah ob rastlinjakih, kar podpira trajnostni pristop, ki spoštuje naravne vire in zmanjšuje porabo pitne vode.

Pri opraševanju cvetov pa imajo pomembno vlogo čmrlji, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za naraven proces in hkrati dokazujejo, da pridelava poteka brez uporabe škodljivih preparatov za varstvo rastlin. Če se pojavijo škodljivci, jih v Luštu ne zatirajo z umetnimi pripravki, temveč s koristnimi živalicami oz. predatorji, ki jih naselijo v rastlinjak – s tem ohranjajo naravno ravnovesje. Vsak paradižnik nato dozori na rastlini, kar pomeni, da razvije poln okus in sočnost. Tudi obiranje poteka ročno in z veliko pozornosti in skrbnosti do plodov. Še isti ali najpozneje naslednji dan so obrani paradižniki dostavljeni v trgovine – popolnoma sveži.

Paradižniki LUŠT so pridelani v Sloveniji, natančneje v Prekmurju, kjer jih obirajo ročno, nato pa so še isti ali pa najpozneje naslednji dan dostavljeni do kupcev. Kratke transportne poti od rastlinjaka do trgovske police omogočajo, da paradižniki ostanejo izjemno sveži, optimalno dozoreli in zato bogatejši z vitamini in minerali. Svežina in poln okus sta rezultat lokalne pridelave, ki ohranja naravno kakovost vsakega sadeža

Garancija kakovosti – le lokalno pridelan, sveže obran paradižnik lahko tako hitro prinese okus narave na vašo mizo in obogati vsak obrok. Skrbniki prav za vsak paradižnik točno vedo, kdaj in kje je dozorel, kar omogoča popoln nadzor nad kakovostjo in sledljivostjo.

Naj bo celodnevni izlet, športni dan ali aktivne urice v naravi – LUŠT gre vedno z vami

Tu je še nekaj idej za jedi s paradižnikom, ki jih lahko pripravite doma in vzamete s seboj na pot.

Kruhki s paradižnikovo solatko

Potrebujete: ½ manjše rdeče čebule (drobno sesekljane), 500 g paradižnikov (narezanih in odcejenih), 2–3 stroke česna, 6–8 listov sveže bazilike (drobno sesekljanih), balzamični kis, 60–80 ml ekstra deviškega oljčnega olja, kruh po želji

Priprava: V večji skledi zmešajte čebulo, paradižnike, česen in baziliko, pri tem pa pazite, da paradižnikov ne zmečkate ali preveč razdrobite. Dodajte balzamični kis in ekstra deviško oljčno olje. Po okusu dodajte sol in poper. Znova nežno premešajte. Skledo pokrijte in postavite v hladilnik za vsaj eno uro, da se okusi prepojijo in povežejo. Mešanico zapakirajte (poskrbite, da bo ostalo hladno) in na poti uživajte s kruhom.

Tortilja zvitki s paradižnikom in avokadom

Potrebujete: tortilje, paradižnik (narezan), avokado (narezan), piščanec (prej popečen) ali tuno, liste rukole ali mlade špinače, jogurtovo-tahini omako ali humus

Priprava: Vse sestavine enakomerno razporedite po tortilji, zvijte, shranite v folijo in zapakirajte.

Količine določite glede na število oseb.

Paradižnikova solata v kozarcu (za na žlico)

Potrebujete: grozdaste ali češnjeve paradižnike, kroglice mocarele ali sir feta, olive, svežo baziliko, oljčno olje, balzamični kis, sol

Priprava: Sestavine po potrebi narežite in naložite v večji kozarec za vlaganje. Za konec začinite in zaprite. Tik pred uživanjem premešajte.

Hladen paradižnikov kuskus

Potrebujete: kuskus, paradižnike (narezane), papriko, kumaro, meto ali peteršilj, limonin sok, oljčno olje, sol

Priprava: Skuhajte kuskus, dodajte narezano zelenjavo in začimbe. Ohladite, zapakirajte in na poti uživajte ob osvežilni malici.

Pomembno je tudi, da hrano shranite v primernih embalažah (na primer hermetično zaprti vrečki ali posodi).

Čisto za konec pa še ...

Nagradna igra LUŠTek nagrajuje! Bi se zapeljali z novo Mazdo 2 hybrid? ZaLUŠTajte si paradižnik LUŠT in z malo sreče postanite LUŠTen/-na voznik/-ca nove Mazde 2 hybrid* za eno leto ali se potegujte za druge privlačne nagrade! Pohitite, nagradna igra poteka do 29. junija 2025! Kaj morate narediti? Opravite nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00 EUR z DDV in shranite račun ali zapišite odgovor na vprašanje: Zakaj paradižnik LUŠT priporočate drugim? Nagrade, za katere se lahko potegujete, so prav LUŠTne: Brezplačen najem avtomobila Mazda 2 hybrid* za 1 leto Darilni bon v vrednosti 100 EUR za obisk LUŠTne domačije 10 x knjiga Paradajz, LUŠTna majica po izbiri in darilni bon v vrednosti 10 EUR za obisk LUŠTne domačije V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ. * Nagradna igra poteka v sodelovanju z Avtohišo Kolmanič & Dokl https://www.kolmanic-dokl.si/.

Naročnik oglasne vsebine je Paradajz d. o. o.