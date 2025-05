Malčkov tek znova združil Koroško: 500 otrok teklo za zdravje in veselje

Preteklo soboto je v Grajskem parku potekal že 16. Malčkov tek, največja otroška športno-rekreativna prireditev na Koroškem.

Dogodek, ki ga pripravlja ekipa Malčkovega športa, je na proge privabil skoraj 500 malih tekačev, ki so skupaj s starši preživeli dan v znamenju gibanja, igre in zabave.

Glavni namen dogodka je spodbujanje zdravega življenjskega sloga med otroki in njihovimi družinami.

Organizatorji so tudi letos poskrbeli, da je bil dan nepozaben: poleg tekaških izzivov so otroke razveselile ustvarjalne delavnice, brezplačno igranje na napihljivih igralih, nastopi maskot in bogat spremljevalni program.

Srednješolci z Mute in Slovenj Gradca so pripravili ustvarjalne kotičke, veliko pozornosti pa je pritegnil tudi Modri volk, ki s svojo zgodbo vabi otroke na poletne tabore preživetja v naravi.

»Živimo v času, ko nas vsakodnevno obdajajo stresni dražljaji, zato je pomembno, da si znamo vzeti čas za gibanje in naravo. Če to postane družinski način življenja, toliko bolje,« poudarja Gregor Likar, profesor športne vzgoje in idejni vodja projekta Malčkov tek.

Malčkov tek FOTO: Aljaz Ursej Delo

Dogodek je zasnovan tako, da je za otroke popolnoma brezplačen, vključno z vsemi aktivnostmi, darilnimi paketi, majicami in medaljami za pogum in vztrajnost.

Stroške pokrivajo organizatorji v sodelovanju s številnimi zvestimi partnerji in sponzorji, ki podpirajo projekt že vrsto let.

Malčkov šport – gibanje za zdravo otroštvo

Malčkov šport je organizacija, ki se že vrsto let ukvarja s športnovzgojnimi programi za najmlajše. Letno v njihove vadbe vključujejo več kot 150 otrok, izvajajo pa tudi rojstnodnevne animacije, športne delavnice in tečaje.

Osrednje poslanstvo organizacije je vsestranski otroški razvoj skozi gibanje, igro in bivanje v naravi.

FOTO: Aljaž Uršej

Poletne dogodivščine z Modrim volkom

Modri volk, ambasador naravnih aktivnosti, bo znova glavni junak poletnih taborov, ki jih organizira partner Malčkovega športa na Kozjaku. Otroci bodo spali v šotorih, jahali konje, streljali z lokom, vadili samoobrambo in se učili preživetja v naravi – vse pod vodstvom izkušenih inštruktorjev. Prijave so možne do konca maja.