Ljubljana gosti 11. olimpijski festival: 56 športnih izzivov, druženje z olimpijci in brezplačen vstop

Kongresni trg in park Zvezda bosta danes in v nedeljo prizorišče 11. olimpijskega festivala, osrednjega dogodka evropskega tedna športa v Sloveniji.

Festival v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS) bo obiskovalcem ponudil priložnost, da se preizkusijo v kar 56 športnih izzivih in se srečajo z najboljšimi slovenskimi olimpijci ter paralimpijci.

Slavnostno odprtje z Andrejo Leški

Festival se danes začne ob 10. uri, uradno odprtje pa bo ob 11. uri potekalo po olimpijskem protokolu s prižigom ognja, olimpijsko himno, baklo in dvigom zastave, je zapisal STA.

Osrednja gostja bo zlata olimpijka iz Pariza, judoistka Andreja Leški, ob njej pa bodo nastopili še hokejist Robert Sabolič, tekvondoist Ivan Konrad Trajković in deskar Žan Košir.

Dogodek za otroke, mladino in družine

Olimpijski festival je namenjen predvsem otrokom in mladim od 5. do 17. leta ter njihovim staršem. Mladi bodo lahko na enem mestu spoznali športne discipline, vrednote olimpizma in pomen fair playa. Na festivalu se predstavlja 43 nacionalnih panožnih športnih zvez, ki bodo obiskovalcem približale svoje športne panoge.

Pester spremljevalni program

Ob športnih preizkusih festival ponuja tudi bogat spremljevalni program: plesne nastope, interaktivno predstavo Foksi in olimpijski zaklad ter večer #BeActive, posvečen boksarskim in samoobrambnim veščinam. Sobotni večerni del, ki se bo začel ob 19. uri, bo obiskovalcem razkril, kako se fizična priprava prepleta s tehničnim znanjem v teh športih.

Brezplačen vstop in šport za vse

Organizatorji poudarjajo, da je vstop na dogodek brezplačen, s čimer želijo k športu privabiti čim širši krog obiskovalcev. Olimpijski festival je tako priložnost za aktivno in zdravo družinsko preživljanje prostega časa, spoznavanje novih športov ter druženje z najboljšimi slovenskimi športniki.