Ljubezen je zdravje. Prednosti seksa segajo daleč preko spalnice

Seks ni le prijeten, ampak tudi koristen za zdravje. Zmanjšuje stres, tveganje za raka, srčne bolezni in povečuje splošno dobro počutje.

Pomaga pri povezovanju s partnerjem, kar zmanjšuje tesnobo in izboljšuje zdravje. Želite močnejši imunski sistem ali boljši spanec? Seks vam lahko pomaga doseči to in še več.

Več seksa pomeni manj bolniških dni. Povečuje sposobnost telesa za proizvodnjo protiteles, ki ščitijo pred boleznimi. Seveda je močan imunski sistem odvisen tudi od zdravega življenjskega sloga. Seks povečuje libido, pomaga pri vaginalni suhosti in povečuje pretok krvi v nožnico, kar omogoča bolj prijetne spolne odnose.

Redni orgazmi krepijo mišice medeničnega dna in zmanjšujejo tveganje za urinsko inkontinenco. Poleg tega seks znižuje krvni tlak in pomaga pri obvladovanju visokega tlaka, čeprav ne more nadomestiti zdravil. Seks je tudi dober način za porabo kalorij, približno 5 kalorij na minuto.

Seks vpliva tudi na srce in ožilje

Ohranja ravnovesje hormonov, ki varujejo pred srčnimi boleznimi in osteoporozo. Moški, ki imajo spolne odnose vsaj dvakrat na teden, imajo 50-odstotno manjše tveganje za srčne bolezni. Orgazmi pa pomagajo tudi pri obvladovanju bolečin, saj sproščajo hormone, ki blokirajo bolečinske signale.

Pogoste ejakulacije pri moških zmanjšujejo tveganje za raka prostate. Seks prav tako pomaga pri boljšem spancu, saj sprošča prolaktin, hormon, ki spodbuja občutke sproščenosti. Prav tako je odličen način za lajšanje stresa in tesnobe, saj sprošča snovi, ki spodbujajo užitek in povezanost.

Poleg tega seks spodbuja sproščanje estrogena in testosterona, hormonov, ki ohranjajo mladostnost in vitalnost. Ljudje, ki imajo spolne odnose večkrat na teden, izgledajo mlajši za 7 do 12 let.

Dokazano je, da spolno življenje prispeva k daljši življenjski dobi. V raziskavi so tisti, ki so imeli pogoste orgazme, imeli polovico nižjo smrtnost.

Seks izboljša delovanje možganov in spodbuja spomin. Za tiste, ki želijo širiti družino, pa je redna ejakulacija koristna, saj izboljšuje kakovost sperme in povečuje možnosti za zanositev.