Legendarnemu smučarskemu skakalcu poplave uničile šampionske trofeje

Na Poljskem je obilno deževje minuli konec tedna prineslo poplave, ki so med drugim uničile neprecenljivo zbirko trofej športne legende Adama Malysza.

Medalje, pokale in priznanja je aktualni direktor poljske smučarske zveze, ki se je nekaj let ukvarjal tudi z relijem, hranil v svojem domovanju v Wisli, ki je bilo v zadnjih letih preurejeno v muzej.

Voda je zalila vse prostore, skoraj vse trofeje so uničene ali močno poškodovane.

Huda neurja v Wisli so te dni podirala drevesa, odkrivala strehe in popolnoma ustavila železniški in avtobusni promet.

Sloviti Poljak je v dolgi športni karieri med letoma 1995 in 2011 v svetovnem pokalu zbral 39 zmag in štiri velike kristalne globuse.

Toliko ima tudi medalj z olimpijskih iger, v Salt Lake Cityju je na srednji in veliki skakalnici osvojil srebro in bron, dve srebrni medalji je osvojil tudi leta 2010 v Vancouvru.

Uspehe je nadgradil s štirimi naslovi svetovnega prvaka.