Legenda tenisa Bjorn Borg javno o raku prostate in osebni borbi

Avtobiografija Heartbeat bo prvi javni vpogled v Borgovo osebno življenje, športne uspehe in dolgo skrito zdravstveno bitko.
Fotografija: Björn Borg. FOTO: Arhiv Atp
Björn Borg. FOTO: Arhiv Atp

05.09.2025 ob 09:43
Legenda svetovnega tenisa Bjorn Borg je v prihajajoči avtobiografiji Heartbeat razkril svojo dolgo skrito bitko z rakom na prostati, poročajo mediji na Švedskem in v Italiji.

Knjiga, ki izide 18. septembra, opisuje Borgovo zasebno preizkušnjo z boleznijo, ki jo je doslej uspešno skrival pred javnostjo.

Avtobiografijo je skupaj s svojo ženo Patricio napisal Borg, izšla pa bo v ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Španiji, Latinski Ameriki, na Nizozemskem, v Italiji in na Švedskem.

Skrbno varovana skrivnost

Izid knjige je bil zavit v skrivnost, švedski medij Expressen poroča, da avtobiografija ne bo poslana medijem v predogled, Borg pa naj bi načrtoval le izjemno redke promocijske intervjuje.

Kljub temu je zgodnja razpoložljivost knjige na platformi Amazon v Italiji in drugih spletnih trgovinah razkrila novico o Borgovi diagnozi.

Za zdaj ni jasno, ali se je Borg že pozdravil po bitki s to hudo boleznijo. Za primerjavo: v Združenem kraljestvu je rak na prostati najpogostejša oblika raka pri moških in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, takoj za rakom pljuč.

Björn Borg še danes vihti lopar. FOTO: Arhiv Polet
Björn Borg še danes vihti lopar. FOTO: Arhiv Polet

Borgova športna dediščina

Bjorn Borg je v sedemdesetih letih dominiral svetovnemu tenisu, osvojil je pet naslovov na Wimbledonu in šest na Roland Garrosu, s čimer si je prislužil status ene najbolj priljubljenih osebnosti v športu.

Kljub izjemnim uspehom je svojo profesionalno kariero končal že pri 26 letih. Leta 1974 je postal najmlajši zmagovalec turnirja Grand Slam v zgodovini, ko je pri komaj 18 letih slavil na Roland Garrosu.

Šved velja za enega najbolj elegantnih igralcev v zgodovini tenisa in je v dobi barvne televizije pritegnil množico novih navijačev k športu. Njegova zgodnja upokojitev je takrat presenetila mnoge, Borg pa je kasneje pojasnil, da je bil razlog pomanjkanje motivacije za nadaljevanje kariere:

Bjorn Borg in Patricia Ostfeldt. FOTO: Toby Melville Reuters
Bjorn Borg in Patricia Ostfeldt. FOTO: Toby Melville Reuters

»Bil sem srečen kot igralec, a motivacija ni bila prisotna. Če nimaš želje trenirati in tekmovati vsak dan, se ne moreš osredotočiti na svoje delo. Bil sem srečen, a brez motivacije in fokusa.«

Avtobiografija Heartbeat bo prvi javni vpogled v Borgovo osebno življenje, športne uspehe in dolgo skrito zdravstveno bitko.

