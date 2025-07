Legenda ragbija Francois Pienaar na Bledu

V teh dneh je Bled gostil izjemnega gosta, legendarnega kapetana južnoafriške ragbi reprezentance Francois Pienaarja, ki je leta 1995 pod vodstvom Nelsona Mandele Južnoafriško republiko popeljal do zgodovinskega naslova svetovnih prvakov.

Na povabilo nekdanjega olimpijca in veslača Janija Klemenčiča je Pienaar s soprogo Nerine in prijatelji obiskal Slovenijo, se udeležil golf turnirja Castrol na igrišču Royal Bled ter skupaj z mladimi blejskimi veslači veslal po Blejskem jezeru.

»Dovolite, da vam predstavim mojega prijatelja, karizmatičnega in velikega človeka, Francoisa Pienaarja, kapetana južnoafriške reprezentance, skupaj z ženo Nerine in prijatelji,« je zbranim na dogodku povedal Jani Klemenčič.

Zahvalil se je tudi Gregu Searlu, Dragan Šolaku, Gordan Šolak in organizatorju turnirja Miranu Babniku, ki je, kot mladenič sam igral ragbi.

Veslaški pozdrav iz Blejskega jezera in golf na Royal Bled

Klemenčič, ki je še vedno dejaven v veslaškem svetu, je goste najprej sprejel doma, naslednji dan pa skupaj z mladimi veslači z njimi veslal v osmercu po Blejskem jezeru. »Gostje so bili navdušeni, ne le nad naravo, temveč tudi nad energijo in mladino, ki jo premoremo,« je povedal Klemenčič, sicer dobitnik prve slovenske olimpijske kolajne v Barceloni 1992.

Obiskovalci so se udeležili tudi golf turnirja Castrol, kjer je igral Greg Searle, ostali pa so se družili na terasi Restavracije 9. Naslednji dan so nadaljevali zasebno potovanje proti Dalmaciji – do Zadra in naprej po Jadranu, vse do Korčule.

Navdih iz filma Invictus: sporočilo o moči odpuščanja in povezovanja naroda

Francois Pienaar je svetovno znan ne le po športnih dosežkih, ampak tudi po pomembni družbeni vlogi, ki jo je odigral v procesu sprave v Južni Afriki po koncu apartheida. Njegova zgodba je bila upodobljena v ganljivem filmu Invictus (2009), ki ga je režiral Clint Eastwood.

Le kdo ni gledal filma Invictus? FOTO: Arhiv Slovenske novice

Nelsona Mandelo v filmu upodobi Morgan Freeman, Pienaarja pa Matt Damon. Film prikazuje, kako je Mandela s pomočjo ragbija želel povezati razdeljeni narod.

Eden najmočnejših simbolov v filmu je pesem Invictus, ki pomeni »nepremagljiv«. Napisal jo je William Henley leta 1875 in je postala simbol poguma, notranje moči in trdnosti duha. Mandela jo je prepisal in izročil Pienaarju kot navdih. Pesem se zaključi z verzi:

»Zahvala neuklonljivega duha, usode svoje sem gospodar in duše svoje sem krmar.«

Ragbi in golf – most med ljudmi

Na Bledu so se Francoisu Pienaarju pridružili tudi slovenski poznavalci ragbija. Med njimi Aleš Oblak, ki je v 90. letih igral v prvi ligi Nove Zelandije – državi, kjer ragbi velja za religijo. »Srečal sem se z igralci, ki so igrali skupaj s Francoisom. Imava skupne točke, zato sva se hitro zaklepetala,« pove Oblak, ki danes prisega na golf.

Francois Pienaar in Jani Klemenčić. FOTO: Mirko Kunšič

Spomnil je tudi, da so ragbi v Slovenijo pred pol stoletja prinesli Dalmatinci, ki so med študijem v Ljubljani ustanovili prve klube.

Mladi obrazi slovenskega golfa

Letos je prehodni pokal Castrol osvojila Lara Ječnik, nadarjena golfistka, ki se je po študiju in igranju golfa za ameriško univerzo vrnila v Slovenijo. Z 18 leti je osvojila 35 bruto točk in postala zmagovalka turnirja.

Francois Pienaar FOTO: Mirko Kunšič Delo

FOTO: Mirko Kunšič

Sporočilo, ki presega šport

Ganljivo športno zgodbo, ujeto v filmu Invictus, bi moral, kot pravi avtor prispevka, pogledati vsak, ki se želi podati v politiko. »V slabih dveh urah se bodo, na čustveni ravni, naučili več kot na vseh izobraževanjih tega sveta,« zapiše. Ragbi na Bledu je postal več kot igra – postal je simbol povezovanja, spoštovanja in miru.