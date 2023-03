Lakot je več vrst - spoznajte svojo

Včasih se tudi po dobrem obroku počutimo, kot da nekaj manjka, kajne? Želodec je poln, a nekaj v nas je še nemirno. No, če želite svojemu telesu dati tisto, kar resnično potrebuje, bi bilo dobro razumeti svojo lakoto.

No, če želite svojemu telesu dati tisto, kar resnično potrebuje, bi bilo dobro razumeti svojo lakoto. Signali, ki nam jih pošilja telo, so lahko včasih zelo subtilni in neopazni. Po določenem obdobju diete in stradanja ali nerednega in nenadzorovanega uživanja hrane (prazniki, praznovanja, čustveno stresno obdobje ali preprosto neurejen življenjski slog) so lahko znaki lakote zmedeni ali celo neprepoznavni.

V teh situacijah je zelo pomembno, da imamo nekaj parametrov ali meril uspešnosti, na katere se lahko zanesemo. Povzeli smo članek iz Intersportove revije Tek.

Lakota in apetit

Za začetek je pomembno razlikovati med lakoto in apetitom. Lakota je fizična in fiziološka potreba, medtem ko je apetit nekako »estetska« in čustvena potreba.

Zaradi lakote bomo iskali poljubno hrano, medtem ko bo naš apetit bolj izbirčen – zaželeli si bomo nekaj slanega, hrustljavega, ravnokar smo se spomnili na meso ali: »Joj, nekaj sladkega se mi lušta!« Zveni znano, kajne? Nekateri ta dva izraza imenujejo celo »lakota v želodcu« in »lakota v ustih«, kar je po eni strani sicer smiselno, vendar se zdi, da ta delitev še vedno ne zajema vseh vidikov tega pojava.

Veliko bolj primerno in celovito bi bilo govoriti o naslednjih treh vrstah lakote: »Mehanična« (fizična) lakota »Kemična« (fiziološka) lakota »Estetska« lakota.

Mehanska (fizična) lakota Mehansko (fizično) lakoto je najlažje razložiti, razumeti in prepoznati. Nastane preprosto, ko je želodec prazen, pogosto pa ga spremljajo prepoznavno klokotanje, tuljenje, občutek nelagodja in celo bolečina.

Izhaja iz praznega želodca in kisline, ki deluje v njem (želodec se nahaja v zgornjem delu trebuha, zato obstaja razlika med zvoki in občutki lakote ter prebavo hrane, ki poteka v spodnjem delu želodca).

Če se na te prve znake lakote ne boste odzvali, bodo čez nekaj časa izginili, zagotovo pa bodo povzročili drugo, resnejšo vrsto tako imenovane lakote. »fiziološka« lakota. Kemična (fiziološka) lakota Kemična (fiziološka) lakota je nekoliko subtilnejša, bolj zapletena in težje potešljiva.

Pojavi se, ko pride do pomanjkanja na globlji, celični ravni – od preprostega padca sladkorja, pa vse do pomanjkanja vitamina ali minerala (zaradi bolezni, izčrpanosti itd.).

Kemična lakota se kaže v dveh primerih:

1. Če dovolj dolgo ignoriramo prvo, mehansko lakoto, lahko pride do hipoglikemije, to je padca krvnega sladkorja. Znano je, da padec sladkorja povzroči občutek neizmerne lakote, ki je neposredno povezan s signali, ki prihajajo iz celic osrednjega živčevja in dajejo signal za sproščanje glukoze iz depojev, kjer se nahaja v obliki glikogena (jetra in ledvice).

Pojavijo se še drugi neprijetni simptomi, kot so obilno znojenje, šibkost, tresenje, živčnost, hitro bitje srca ...

2. Po določenem obdobju neustrezne prehrane, premajhnega vnosa nekaterih vitaminov in mineralov ... Te lahko segajo od neškodljivih do resnih stanj, kot je pomanjkanje vitaminov. V teh situacijah je treba prisluhniti svojemu telesu, ki zna pošiljati signale in od nas zahteva točno tisto, kar mu primanjkuje – naj bo to malo sladkorja, sadja, zelenjave ...

Estetska lakota

Estetska lakota predstavlja željo po hrani, okusu, občutku. Podobno kot prej omenjeni apetit ali »lakota v ustih«. Izraz »estetsko« se tu bolj uporablja za opis človekove potrebe po lepoti, torej okusu, vonju, užitku in občutku, ki ga neka hrana povzroči.

Kar je v današnjem okolju in fitnes industriji zaskrbljujoče, je vse bolj opazno zanikanje, zanikanje in ignoriranje te potrebe po uživanju hrane. Imperativ dobrega videza in izklesanega telesa je nalagal stroga pravila glede življenjskega sloga, dnevnih navad in prehrane. Potreba po ustvarjanju močne protiuteži današnjemu življenjskemu slogu in prehranjevanju je razumljiva, vendar je lahko tudi tak pristop v nekaterih situacijah kontraproduktiven.

Človeku popolnoma odvzeti nekaj, kar je vanj vgradila narava, se zdi ne samo nenormalno, ampak tudi nemogoče. Osnova problema, povezanega z estetsko lakoto, torej ni le uživanje v hrani, temveč dejstvo, da velika večina ljudi tega ne zna pravilno – jedo na skrivaj, nezmerno, z obveznim občutkom krivde, sram in razočaranje.

Z malo izobrazbe, truda, domišljije in vztrajnosti ni težko oblikovati in prilagoditi načina prehranjevanja, ki bo zadovoljil vse potrebe telesa, hkrati pa zadovoljil tudi druge čute. Prav tako bi si morali občasno privoščiti sladico in v njej popolnoma uživati. Tu je treba omeniti nekaj, kar smo že vsi slišali – čustveno lakoto.

Čustvena lakota

Čustvena lakota je pogosto povezana z negativnimi in motečimi situacijami ali dogodki (osamljenost, strah, tesnoba, stres, žalost ...). Ljudje ponavadi nadomestimo pomanjkanje notranje izpolnjenosti z drugo vrsto izpolnjenosti – želodcem. Gre za dobro naučen in ponavljajoč se mehanizem, ki ga mnogi uberejo že v mladosti in služi za preusmerjanje in na nek način lajšanje neprijetnih in bolečih misli. Za razliko od fizične lakote se čustvena lakota pojavi nenadoma, z občutkom tesnobe, nepotrpežljivosti, največkrat po kakšni neprijetni situaciji ali stresu. Ko se boste naučili prepoznati te simptome, boste lahko svoje čustvene težave reševali tudi na bolj konstruktiven način.