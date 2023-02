Kurkuma je najbolj zdrava rastlina na Zemlji: Kako in koliko je zaužiti za najboljši učinek

Zagotavlja tako široko paleto zdravstvenih koristi, da je to preprosto osupljivo! Kurkuma vsebuje kurkumin, identificiran kot glavna aktivna sestavina, ki dosega več kot 150 potencialno terapevtskih aktivnosti, vključno z antioksidativnimi, protivnetnimi in protirakavimi lastnostmi, trdijo na spletni strani eatthis.

Vendar uživati jo moramo na pravilen način. Najprej si priskrbite ekološko pridelano kurkumo v prahu, zlahka se jo najde v specializiranih trgovinah in enostavno dozira. Ni se vam treba obremenjevati s svežo korenino, ki jo je v zadnjem času mogoče kupiti v ekoloških trgovinah. Spominja na ingver in se pripravlja podobno (ista družina rastlin).

Kurkuma je topna v olju, kar pomeni, da jo morate kombinirati z nekaj maščobe za optimalno absorpcijo hranil. Običajno je pripravljena z organskim deviškim kokosovim oljem ali ekstra deviškim oljčnim oljem. Dnevna priporočena količina kurkume bi bila od 3 g do 10 g (seštejte neposredni vnos in dodajanje hrani), sčasoma jo lahko še nekoliko povečate. Priporočeni dnevni vnos za odrasle je torej približno 1 čajna žlička kurkume. Za največji učinek ga jemljite vsak dan ali vsaj trikrat na teden.

Starostniki in otroci, mlajši od 6 let, naj odmerek enkrat na teden prvič zmanjšajo za polovico (1/2 čajne žličke), nato pa povečajo količino do odmerka. Če kurkuma povzroča prebavne motnje ali neželene učinke, se posvetujte z zdravnikom.

Pomembno: Kombinirajte kurkumo in črni poper, tako boste povečali njun učinek. Če ga vzamemo skupaj, poper zelo poveča biološko uporabnost kurkume.

Pozor! - Nikoli ne jemljite na prazen želodec.

Če se borite z žolčnimi kamni, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden dodate kurkumo na vaš jedilnik, (kurkuma poveča proizvodnjo žolča in lahko poslabša vaše stanje). Ne kombinirajte je z zdravili proti strjevanju krvi, kot so aspirin, ibuprofen ali varfarin (marivarin, martefarin), ker kurkuma tudi redči kri.

Katera je najboljša oblika uživanja kurkume?

Večina ljudi ga doda v skodelico toplega mleka. - Najbolj priljubljena kombinacija je Zlato mleko.

Ali pa tale recept:

Zmešajte 1/4 čajne žličke kurkume z 1/2 čajne žličke olivnega olja. Dodajte mu velik ščepec sveže mletega črnega popra. Zmešajte tri sestavine v skodelici. To mešanico lahko uživate samo, lahko pa jo dodate tudi različnim jedem, juham in solatam. Pazite le, da če jih uporabljate v kuhanih jedeh, teh sestavin ne prekuhate, ampak jih dodate čisto na koncu. Če jih uživate same, jih zmešajte z malo vode. Zlati med z izjemnimi zdravilnimi lastnostmi lahko pripravite iz medu in kurkume.

Priljubljen je tudi čaj iz kurkume:

1 skodelica tople (ne vroče) vode, ¼ čajne žličke kurkume, sok pol limone, ščepec cimeta (po želji), 1/8 čajne žličke medu, čajna žlička kokosovega olja

Priprava: Po segrevanju vode dodajte kurkumo, limonin sok in med, žličko kokosovega olja in dobro premešajte. Kurkuma se bo usedla na dno skodelice, zato med pitjem še naprej mešajte vodo, da izkoristite vse prednosti kurkume. Prepričajte se, da pijete vodo, dokler je še topla.

Če ste bolni ali želite maksimalen učinek kurkume, lahko kupite tudi kurkumin pripravek, ločeno učinkovino kurkume (kapsule v trgovinah z zdravo prehrano).

Je izjemno močan in pred jemanjem se posvetujte s strokovnjakom. Dodajanje kurkume pri kuhanju je zelo priljubljeno in praktično, saj daje lepo rumeno barvo in nima okusa, ki popolnoma prevzame aromo jedi. Kurkumo lahko uporabite pri pripravi sladkih in slanih jedi.

Dodate jo lahko rižotam, sadnim solatam, solatnim prelivom, zelenjavnim jedem, omakam, kuskusu, krompirju, palačinkam, tortam ...

Običajno zadostuje le 1/2 - 1 čajna žlička kurkume. Ne pretiravajte, ker bo jed imela preveč intenziven vonj. Če je možno, kurkumo jedem dodajte tik pred koncem, saj boste tako maksimalno ohranili njeno zdravilnost. Če vam okus kurkume nikakor ni všeč, jo lahko uživate v obliki kapsul. V lekarni kupite prazne kapsule in jih sami napolnite s kurkumo v prahu ter popijte 2-3 kapsule na dan med obrokom.

Če ste vegetarijanec, poiščite kapsule brez želatine. To je zelo praktičen način uživanja kurkume. Kurkumo v prahu je najbolje hraniti v stekleničkah iz temnega stekla v temnem in suhem prostoru (ne v hladilniku), saj kurkumin ob neposredni svetlobi izgubi barvo in ostrino.