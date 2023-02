Kozje mleko je med največjimi varuhi našega zdravja

Kozje mleko, ki je veliko bolj podobno materinemu kot kravjemu, je eno najbolj zdravih živil na svetu s številnimi zdravilnimi lastnostmi.

Poleg prehrane se to mleko že leta uporablja kot zdravilo za bolezni, kot je bronhitis, zatiranje alergij, krepitev imunosti, zdravljenje in krepitev pljuč ...

Raziskave so pokazale, da ima to mleko boljšo prebavljivost in odpornost kot kravje mleko. Kozje mleko vsebuje nizko vsebnost alergenov, je odličen alkalen vir, se hitro prebavi in ​​popolnoma absorbira. Raziskava, ki jo je opravil International Journal of Food Science Nutrition, je pokazala, da je osnova DNK kozjega mleka podobna strukturi DNK človeškega mleka, zato bi ga lahko vključili v formule, ki bi izboljšale prehrano dojenčkov.

Dobre rezultate s kozjim mlekom dosegamo pri zdravljenju različnih obolenj pri ljudeh s hiperlipoproteinemijo, boleznimi srca, otroško epilepsijo, fibrotičnimi cistami, žolčnimi kamni in žolčnimi kamni.

Kozje mleko je bogato s kalcijem in fosforjem, ki sta pomembna za trdnost kosti, ter cinkom in selenom, močnima antioksidantoma, ki ohranjata odpornost telesa. Mnogi znanstveniki kozje mleko priporočajo ljudem, ki trpijo za slabokrvnostjo zaradi pomanjkanja železa v krvi.

To mleko je bogat vir biološko razgradljivega kalcija, železa, fosforja in magnezija in jih vsebuje v višjih koncentracijah kot kravje mleko. Kozje mleko vsebuje približno 40 odstotkov manj citrata kot kravje mleko. Ker koze jedo lubje rastlin, je njihovo mleko bogato s silicijem, mineralom, ki pozitivno vpliva na kožo, lase, nohte in živčni sistem.

Vsebuje veliko beljakovin, bogatih s pomembnimi aminokislinami, široko paleto vitaminov in brez težko prebavljivih maščob. Ne samo, da je lažje prebavljivo kot kravje mleko, tudi kozje mleko vsebuje manj laktoze, zato ga ljudje z laktozno intoleranco lažje prenašajo. Otroci, hranjeni s kozjim mlekom, so pokazali hitrejšo rast, večjo telesno maso in boljšo mineralizacijo kosti v primerjavi z otroki, hranjenimi s kravjim mlekom.

Sirotka, kozji sir in jogurt so najmočnejša naravna sredstva za dvig imunosti otrok. Pomembni so za obnovo in izgradnjo kosti, pospešujejo rast prebavnega trakta, priporočajo jih za preprečevanje in zdravljenje bolezni jeter, osteoporoze, povišanega holesterola in krvnega tlaka, vnetnih procesov ter za izboljšanje delovanja ledvic.