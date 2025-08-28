Koliko vadbe v fitnesu je zdravo glede na starost? Strokovnjaki svetujejo postopnost

Fitnes je ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije, saj omogoča krepitev telesa, izboljšanje kondicije in dolgoročno skrb za zdravje.

A vprašanje, koliko vadbe je optimalno, je odvisno od starosti, telesne pripravljenosti in ciljev posameznika.

Strokovnjaki poudarjajo, da je ključ v postopnosti in poslušanju lastnega telesa.

Mlajši odrasli (20–40 let): več intenzivnosti in kombinacija treningov

Za osebe med 20. in 40. letom starosti priporočajo približno 150 minut zmerne do intenzivne aerobne vadbe na teden, razdeljene na tri do pet treningov. Poleg tega je priporočljivo dvakrat tedensko izvajati vaje za moč, ki vključujejo vse večje mišične skupine. V fitnesu to pomeni kombinacijo kardio vadbe (tekalna steza, sobno kolo, eliptični trenažer) in vaj z utežmi ali lastno težo.

Srednja leta (40–60 let): več poudarka na tehniki in gibljivosti

Priporočila za vadbo ostajajo podobna, a s poudarkom na pravilni tehniki in postopnem napredku. S starostjo telo izgublja mišično maso in gibljivost, zato je pomembno vključiti raztezanje in vaje za ravnotežje. Prav tako je nujno poskrbeti za dovolj počitka med treningi.

Starejši od 60 let: zmerna obremenitev in nadzor strokovnjaka

Gibanje je tudi v starosti izjemno pomembno, vendar zahteva prilagoditve. Strokovnjaki priporočajo 150 minut zmerne aerobne vadbe tedensko, kot je hitra hoja ali lahkotno kolesarjenje.

Vaje za moč naj se izvajajo z manjšo obremenitvijo in po možnosti pod strokovnim nadzorom. Pomemben del vadbe so tudi vaje za ravnotežje, ki pomagajo preprečevati padce.

Univerzalno pravilo: poslušajte svoje telo

Ne glede na starost velja, da prehiter napredek ali prevelike obremenitve lahko prinesejo več škode kot koristi. Tudi krajši, a redni treningi imajo pozitiven učinek, če so izvedeni pravilno. Regeneracija je enako pomembna kot sama vadba, saj se mišice krepijo prav med počitkom.

Posvet s strokovnjakom

Strokovnjaki svetujejo, da se predvsem starejši in tisti s kroničnimi obolenji pred začetkom nove vadbe posvetujejo z zdravnikom ali trenerjem.

Vadba v fitnesu pa naj bo zgolj ena od možnosti – ključno je, da najdemo aktivnost, ki nas veseli, saj tako gibanje postane stalna navada in vir boljšega počutja.