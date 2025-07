Koliko vadbe dejansko potrebujete za izgubo telesne teže? Nova študija prinaša jasen odgovor

Če želite resnično shujšati, pol ure vadbe na teden morda ne bo dovolj. Nova obsežna analiza kliničnih študij, objavljena v znanstveni reviji Jama Network Open, razkriva, da je za pomembno izgubo telesne teže potrebnih vsaj 150 minut aerobne vadbe na teden – torej dve uri in pol.

Raziskovalci so pregledali več kot 100 že izvedenih kliničnih preskušanj, ki so preučevala učinke vadbe na izgubo telesne teže pri odraslih s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Ugotovitve so jasne: 30 minut vadbe tedensko sicer prinese manjše znižanje telesne teže, obsega telesne maščobe in obsega pasu, vendar pa šele redna aerobna vadba nad 150 minut tedensko vodi do klinično pomembnih rezultatov.

Kaj pomeni aerobna vadba?

Aerobna vadba je vsaka oblika telesne aktivnosti, ki pospeši srčni utrip, povzroči potenje in traja daljši čas. Sem spadajo hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, ples in podobne aktivnosti. Tovrstna vadba je znana tudi po svojih številnih drugih koristih, od izboljšanja kognitivnih sposobnosti do zmanjševanja tveganja za duševne bolezni in zaščite pred starostnim upadom spomina.

Koliko je torej dovolj?

Zdravstvene smernice priporočajo najmanj 150 minut zmerno intenzivne aerobne vadbe na teden, če želite izgubiti približno 2 do 3 kilograme. Če želite shujšati za 5 do 7,5 kilograma, pa raziskave kažejo, da je morda potrebnih celo 225 do 420 minut vadbe tedensko.

Ključna ugotovitev študije:

Za pomembno zmanjšanje obsega pasu in telesne maščobe je morda potrebna aerobna vadba v obsegu vsaj 150 minut na teden, so zapisali avtorji.

Dodajajo tudi, da daljše trajanje aerobne vadbe praviloma pomeni boljše rezultate, tako pri telesni teži kot pri obsegu pasu.

Če želite shujšati na zdrav in učinkovit način, ne računajte le na krajše sprehode ali občasno gibanje. Ključ do uspeha je redna in intenzivnejša aerobna vadba, ki naj bo sestavni del vašega tedenskega urnika. Kombinirajte jo z uravnoteženo prehrano, dovolj počitka in zmernim življenjskim slogom, rezultati bodo sledili.

Nasvet za začetek: Če ste začetnik, začnite s 30-minutnimi sprehodi 5 dni na teden in postopoma povečujte trajanje ali intenzivnost. Pomembno je, da vztrajate!