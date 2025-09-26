Koliko teže lahko povprečen moški dvigne nad glavo? Lahko ti več?

Galerija
»Overhead press« oziroma potisk nad glavo velja za eno izmed najzahtevnejših vaj v fitnesu.
Gre za dvig velike teže neposredno nad glavo, kar prinaša tako opazne mišične pridobitve kot tudi določeno tveganje.
Toda, koliko teže naj bi povprečen moški sploh zmogel, in kako je s tabo?
Po podatkih portala Strength Level so povprečne vrednosti za moške pri maksimalnem dvigu za eno ponovitev (1RM) naslednje:
To pomeni, da povprečen moški doseže približno 64 kg, kar je zares spoštovanja vredno. Pomembno pa je, da gre za maksimalno težo za eno ponovitev in da to dosežejo predvsem tisti z nekaj leti treninga za sabo.
Koliko teže lahko dvigneš, je odvisno od tvoje izkušenosti, telesne pripravljenosti in treninga. Za okvirno predstavo:
Splošna priporočila glede teže glede na telesno maso:
Legendary trener Mark Rippetoe, avtor programa Starting Strength, je oblikoval tudi standarde moči za moške:
Pomembno je, da upoštevaš, da ti podatki ne vključujejo vseh osebnih dejavnikov, kot so starost, telesna sestava ali pretekle poškodbe. Obravnavaj jih kot smernice za prilagojeno vadbo.
Poškodbe ramen so pri tej vaji pogoste, zlasti če poskušaš doseči osebni rekord (PB). Če čutiš nelagodje ali bolečino, prilagodi trening in se posvetuj s fizioterapevtom ali strokovnjakom.
Tudi genetika igra svojo vlogo – nekateri moški hitreje pridobivajo mišično maso in moč, medtem ko drugi, »hard-gainers«, potrebujejo več časa in vztrajnosti.
Ne obupaj, če napreduješ počasi. Ključ je doslednost, progresivna obremenitev in osredotočenost na lasten napredek. Napredek je za vsakogar drugačen, a vztrajnost se vedno obrestuje.