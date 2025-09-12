NOVO O SPANJU

Koliko spanca res potrebujemo? Vodnik po urah spanja glede na starost

Kakovosten spanec je temelj zdravja. Tega nikoli ne smemo pozabiti!
Fotografija: Utrujenost in neprespanost prav tako nezdravo dvigujeta raven kortizola v telesu, zato je znova zelo pomembno, da ob napornih dnevih odkrijemo vzvode, ki nam omogočajo sprostitev. FOTO: Getty Images
Utrujenost in neprespanost prav tako nezdravo dvigujeta raven kortizola v telesu, zato je znova zelo pomembno, da ob napornih dnevih odkrijemo vzvode, ki nam omogočajo sprostitev. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
12.09.2025 ob 11:00
Kakovosten spanec je ključnega pomena za zdravje, energijo in koncentracijo. A koliko ur spanja je dejansko potrebno? In kako se spanje spreminja z leti?

Krajše in daljše spanje: kdaj je normalno?

Ljudje se razlikujejo po potrebah po spanju. Nekateri spadajo med kratke spalce, ki za normalno delovanje potrebujejo le 2 do 3 ure nočnega spanca, medtem ko dolgi spalci za dober občutek počitka potrebujejo tudi 10–11 ur spanja.

Če posameznik spi predolgo ali predolgo čez dan, lahko gre za stanje, ki se imenuje hipersomnija in zahteva dodatno strokovno oceno. Nasprotno pa pomanjkanje spanja ali slaba kakovost spanja pogosto pomeni nespečnost (insomnija).

Optimalna dolžina spanja glede na starost

Koliko časa naj bi posameznik prespal, je v veliki meri odvisno od starosti:

  • Novorojenčki (0–3 mesece): 14–17 ur
  • Dojenčki (4–12 mesecev): 12–16 ur
  • Mali otroci (1–2 leti): 11–14 ur
  • Predšolski otroci (3–5 let): 10–13 ur
  • Šolarji (6–12 let): 9–12 ur
  • Tinejdžerji (13–18 let): 8–12 ur
  • Odrasli (18–60 let): 7–8 ur
  • Odrasli (61–64 let): 7–9 ur
  • Odrasli (65+ let): 7–8 ur

Pri odraslih je priporočeno, da se te ure spanja dosežejo predvsem ponoči, kar zagotavlja boljšo kakovost počitka.

Kako prepoznati kakovosten spanec?

Najboljši indikator je bujenje z občutkom naspanosti in lahkotnosti. Slab znak je kronično bujenje z občutkom utrujenosti, razdražljivost, težave s koncentracijo ali padanje energije čez dan.

Siesta in kratkotrajni počitek

Če nočni spanec ni zadosten, si lahko telo pomaga s krajšo popoldansko dremavo, znano kot siesta. Ta običaj izvira iz Španije, a je bil prisoten že pri starih Rimljanih. Siesta običajno traja od 20 minut do dveh ur in je še posebej priljubljena v mediteranskih državah, kjer se čas kosila ujema z najtoplejšim delom dneva.

Spanje v Sloveniji: težave in izzivi

V Sloveniji se vse več odraslih sooča z nespečnostjo in težavami s spanjem, kar vpliva na produktivnost in kakovost življenja. Po raziskavah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se več kot 30 odstotkov odraslih v Sloveniji spopada s težavami pri spanju vsaj enkrat na teden. Glavni vzroki so stres, dolge delovne ure, uporaba elektronskih naprav pred spanjem in neurejen ritem dneva.

Priporočila za boljši spanec vključujejo:

  • Ustaljen ritem spanja, tudi ob vikendih.
  • Izklop elektronskih naprav vsaj eno uro pred spanjem.
  • Sprostitvene tehnike, kot so meditacija ali lahkotno branje.
  • Zmanjšanje vnosa kofeina in alkohola v popoldanskih in večernih urah.

Kakovosten spanec je temelj zdravja. S poslušanjem telesa, upoštevanjem priporočene dolžine spanja glede na starost in upoštevanjem nasvetov za boljši nočni počitek lahko izboljšamo počutje, koncentracijo in vitalnost.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

