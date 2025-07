Koliko kave potrebujemo za zdravo staranje?

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci z univerze Harvard, kaže, da štiri skodelice kave dnevno lahko pomembno prispevajo k zdravemu staranju.

Ljudje, ki dnevno zaužijejo približno 600 mg kofeina (štiri močne kave), imajo 13 odstotkov večjo verjetnost, da bodo tudi v starosti ostali telesno in umsko vitalni.

Kava da, čaj in brezkofeinske različice ne

Raziskava je vključevala skoraj 50.000 oseb, spremljanih kar 30 let. Pokazalo se je, da so pozitivni učinki, povezani predvsem s pitjem kave, ne pa tudi s čajem ali brezkofeinsko kavo, ki nista imela opaznih koristi za zdravje v starosti.

Kava je vir približno 80 odstotkov vsega zaužitega kofeina v raziskavi, medtem ko so druge pijače, kot so čaj ali energijske pijače, imele manjši ali celo negativen vpliv.

Kaj pomeni »zdravo staranje«?

Za merilo zdravega staranja so raziskovalci uporabili kriterije, kot so:

starost vsaj 70 let,

odsotnost kroničnih bolezni (npr. diabetes, srčno-žilne bolezni),

brez težav s spominom ali kognitivnim delovanjem,

stabilno duševno zdravje.

Le okoli 8 odstotkov sodelujočih je doseglo ta merila – večinoma so bile to osebe, ki so poleg zmernega pitja kave redno telovadile, zdravo jedle in ne kadile.

Gazirane kofeinske pijače znižujejo možnosti za dolgoživost

Nasprotno pa so kofeinske gazirane pijače, kot so sladkane kole, pokazale negativen vpliv: že ena pijača na dan je zmanjšala verjetnost zdravega staranja za skoraj 20 odstotkov.

Skodelica kave ni nadomestilo za zdrav življenjski slog

Raziskovalci poudarjajo, da so učinki kave relativno skromni v primerjavi s splošnimi navadami zdravega življenjskega sloga. Kava lahko podpre dolgoživost, a ni čudežna rešitev, pomembni ostajajo uravnotežena prehrana, gibanje in opustitev kajenja.

Kaj kažejo druge raziskave?

Rezultati harvardske študije potrjujejo tudi prejšnje izsledke:

Leta 2022 je evropska študija pokazala, da so imeli ljudje, ki so dnevno popili tri skodelice kave, v obdobju enajstih let 12 odstotkov nižjo umrljivost v primerjavi s tistimi, ki kave niso pili.

Študije iz Kitajske so ugotovile, da tri skodelice kave na dan prepolovijo tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni tipa 2.

Zaključek za slovenske pivce kave

Če pijete 2–4 skodelice kave na dan, je to lahko del zdravega načina življenja, seveda ob pogoju, da ne gre za sladkane ali gazirane različice. Slovenci, ki kavo pogosto uživamo ob druženju ali malici, lahko z nekaj zmernosti in zavestnim pristopom k prehrani in gibanju kavi pripišemo majhno, a pozitivno vlogo pri vitalnosti v poznih letih.