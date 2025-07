Koliko kalorij bi morali pokuriti na dan? Praktični vodnik za vse Slovence

Kalorije so pogosto napačno razumljene, a so ključno gorivo za naše telo. Vsak premik, utrip srca in vdih potrebuje energijo, izraženo v kalorijah.

A koliko jih dejansko potrebujemo in koliko jih moramo pokuriti na dan, da bi ohranili ali spremenili telesno težo?

Odgovor je odvisen od številnih dejavnikov, kot so starost, spol, telesna teža, višina, stopnja telesne aktivnosti in cilji. Na podlagi priporočil prehranskih strokovnjakov smo pripravili pregled, kako izračunati kalorijsko porabo in prilagoditi dnevni vnos glede na cilje.

Cilji in kalorije: hujšanje, vzdrževanje ali pridobivanje teže

Za hujšanje: ustvarite dnevni kalorični primanjkljaj 350–500 kcal. To pomeni, da porabite več kalorij, kot jih zaužijete.

Za vzdrževanje teže: zaužijte toliko kalorij, kolikor jih porabite – kalorično ravnovesje.

Za pridobivanje teže: ustvarite kalorični presežek 250–500 kcal na dan.

Strokovnjaki priporočajo postopno izgubo teže, približno 0,25 do 0,35 kg tedensko, saj je to bolj dolgoročno vzdržno.

Kako izračunati dnevne kalorične potrebe

Izračun bazalne presnove (BMR), to je količina kalorij, ki jih telo porabi v mirovanju (za dihanje, krvni obtok, vzdrževanje telesne temperature). Poiščite in uporabite spletni kalkulator BMR.

Dodajte raven telesne aktivnosti, npr. sedeč življenjski slog, zmerno aktiven (hoja, rekreacija) ali visoko aktiven (redna vadba).

Določite ciljno porabo kalorij, za izgubo teže odštejte 350–500 kcal od izračunanega vzdrževalnega vnosa.

Primer: Oseba, ki potrebuje 2.500 kcal za vzdrževanje teže, bo za hujšanje zaužila okoli 2.000–2.150 kcal dnevno.

Koliko kalorij pokurimo pri različnih dejavnostih?

Kalorična poraba je odvisna od vrste in intenzivnosti gibanja. Za oceno porabe se uporablja enota MET (metabolni ekvivalent):

Lahka dejavnost: <3 MET (npr. počasna hoja)

Zmerna dejavnost: 3–6 MET (npr. hitra hoja, kolesarjenje)

Intenzivna dejavnost: >6 MET (npr. tek, hitro plavanje)

Formula za izračun porabe kalorij:

MET x 3,5 x telesna teža (kg) ÷ 200 = kcal/min

Primer: Oseba s 70 kg pri teku (7,5 MET) pokuri približno 9,2 kcal/min, kar pomeni okoli 275–300 kcal v 30 minutah.

Makrohranila: kako razporediti kalorije?

Po določitvi dnevnega vnosa kalorij je pomembno razmerje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami:

25 % beljakovine

50 % ogljikovi hidrati

25 % maščobe

Za 2.200 kcal na dan to pomeni:

Beljakovine: 138 g (4 kcal/g)

138 g (4 kcal/g) Ogljikovi hidrati: 275 g (4 kcal/g)

275 g (4 kcal/g) Maščobe: 61 g (9 kcal/g)

Nasveti za učinkovito uravnavanje kalorij

Povečajte vsakodnevno gibanje

Kalorije kurimo tudi izven vadbe; s hojo, pospravljanjem, stopnicami. Več kot se gibljete čez dan, bolj učinkovito porabljate energijo.

Trenirajte z utežmi

Vaje za moč pomagajo ohranjati ali pridobivati mišično maso, tudi med hujšanjem. Mišice porabljajo več energije, tudi v mirovanju.

Pametno izbirajte hrano

Za hujšanje izberite nizkokalorična živila z visoko vsebnostjo vlaknin in vode (zelenjava, juhe, pusto meso).

Za pridobivanje teže raje posezite po kalorično bogatih živilih (polnomastni mlečni izdelki, oreščki, avokado, olja).

Uživajte brez občutka krivde

Priložnostni obroki z več kalorijami niso problem, če so del uravnotežene prehrane. Pomembna je dolgoročna doslednost, ne popolnost.

Ključ je v ravnovesju in zavedanju

Ne gre za popolnost, temveč za doslednost. Vsak korak šteje, naj bo to več hoje, manjši krožnik, ali zavedna odločitev pri naslednjem obroku. Z osnovnim znanjem o porabi kalorij in makrohranilih lahko dosežete cilje na zdrav in trajnosten način.