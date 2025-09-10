Koliko bi morali preteči glede na starost? Znanost ima odgovor

Vsako leto se mnogi odločijo za »novoletne« zaobljube, med katerimi je ena najpogostejših začeti teči.

Nekateri vztrajajo, drugi hitro obupajo.

A če se sprašujete, koliko bi morali preteči glede na vaša leta, obstaja preprost znanstveni način, kako to izmeriti.

Cooperjev test – 12 minut do rezultata

Namesto da sledite številnim spletnim nasvetom, se lahko oprete na znanost. Cooperjev test je preizkus, ki meri količino kisika, ki ga telo porabi med naporom – VO2 max. Ta podatek pove, kako učinkovito srce oskrbuje telo s krvjo in kako zdravo je vaše ožilje.

Test poteka tako, da 12 minut tečete, hodite ali jogirate brez premora, nato pa izmerite, koliko metrov ste pretekli. Preizkus lahko opravite na tekaški stezi, tekaški progi ali s pomočjo aplikacije. Najboljše pri vsem pa je, da rezultat dobite že v dvanajstih minutah.

Rezultati po starostnih skupinah

Starost 20–29 let

Povprečno: ženske 1,8–2,2 km, moški 2,2–2,4 km

Odlično: ženske nad 2,7 km, moški nad 2,8 km

Slabo: ženske pod 1,5 km, moški pod 1,6 km

Starost 30–39 let

Povprečno: ženske 1,7–2,0 km, moški 1,9–2,3 km

Odlično: ženske nad 2,5 km, moški nad 2,7 km

Slabo: ženske pod 1,4 km, moški pod 1,5 km

Starost 40–49 let

Povprečno: ženske 1,5–1,9 km, moški 1,7–2,1 km

Odlično: ženske nad 2,3 km, moški nad 2,5 km

Slabo: ženske pod 1,2 km, moški pod 1,4 km

Starost 50 let

Povprečno: ženske 1,4–1,7 km, moški 1,6–2,0 km

Odlično: ženske nad 2,2 km, moški nad 2,4 km

Slabo: ženske pod 1,1 km, moški pod 1,3 km

Cooperjev test je enostaven način, da preverite svojo telesno pripravljenost. Ne glede na starost lahko že 12-minutni tek pokaže, kako dobro deluje vaše srce in ožilje. Rezultati niso namenjeni le športnikom, ampak vsem, ki želijo spremljati svojo kondicijo in zdravje.