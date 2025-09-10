TEST

Koliko bi morali preteči glede na starost? Znanost ima odgovor

Ne glede na starost lahko že 12-minutni tek pokaže, kako dobro deluje vaše srce in ožilje.
Fotografija: Cooperjevega testa se spomnimo iz osnovne in srednje šole. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Cooperjevega testa se spomnimo iz osnovne in srednje šole. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
10.09.2025 ob 09:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
10.09.2025 ob 09:00

Vsako leto se mnogi odločijo za »novoletne« zaobljube, med katerimi je ena najpogostejših začeti teči.

Nekateri vztrajajo, drugi hitro obupajo.

A če se sprašujete, koliko bi morali preteči glede na vaša leta, obstaja preprost znanstveni način, kako to izmeriti.

Cooperjev test – 12 minut do rezultata

Namesto da sledite številnim spletnim nasvetom, se lahko oprete na znanost. Cooperjev test je preizkus, ki meri količino kisika, ki ga telo porabi med naporom – VO2 max. Ta podatek pove, kako učinkovito srce oskrbuje telo s krvjo in kako zdravo je vaše ožilje.

Test poteka tako, da 12 minut tečete, hodite ali jogirate brez premora, nato pa izmerite, koliko metrov ste pretekli. Preizkus lahko opravite na tekaški stezi, tekaški progi ali s pomočjo aplikacije. Najboljše pri vsem pa je, da rezultat dobite že v dvanajstih minutah.

Rezultati po starostnih skupinah

Starost 20–29 let

  • Povprečno: ženske 1,8–2,2 km, moški 2,2–2,4 km
  • Odlično: ženske nad 2,7 km, moški nad 2,8 km
  • Slabo: ženske pod 1,5 km, moški pod 1,6 km

Starost 30–39 let

  • Povprečno: ženske 1,7–2,0 km, moški 1,9–2,3 km
  • Odlično: ženske nad 2,5 km, moški nad 2,7 km
  • Slabo: ženske pod 1,4 km, moški pod 1,5 km

Starost 40–49 let

  • Povprečno: ženske 1,5–1,9 km, moški 1,7–2,1 km
  • Odlično: ženske nad 2,3 km, moški nad 2,5 km
  • Slabo: ženske pod 1,2 km, moški pod 1,4 km

Starost 50 let

  • Povprečno: ženske 1,4–1,7 km, moški 1,6–2,0 km
  • Odlično: ženske nad 2,2 km, moški nad 2,4 km
  • Slabo: ženske pod 1,1 km, moški pod 1,3 km

Cooperjev test je enostaven način, da preverite svojo telesno pripravljenost. Ne glede na starost lahko že 12-minutni tek pokaže, kako dobro deluje vaše srce in ožilje. Rezultati niso namenjeni le športnikom, ampak vsem, ki želijo spremljati svojo kondicijo in zdravje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Cooperjev test starost tek za starejše tekaški test

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.