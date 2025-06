Kolesarsko dirko po Sloveniji bodo gledali v 130 državah

Slovenija, kot kolesarska dežela navdušuje tako z uspehi ambasadorjev slovenskega turizma Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, kot tudi z organizacijo vrhunskih mednarodnih kolesarskih tekmovanj.

Dirka Po Sloveniji, največji in najodmevnejši kolesarski dogodek v Sloveniji, bo letos v novem terminu, med 4. in 8., junijem, v boju za zeleno majico gostil 16 svetovnih kolesarskih ekip in tri slovenske.

Slovenska turistična organizacija (STO) že osmo leto partnersko sodeluje pri dirki in zagotavlja prenos dirke na globalni športni TV mreži Eurosport v 130 državah sveta. Dirko si je do sedaj ogledalo že več kot 63,5 milijona gledalcev.

Dirka Po Sloveniji je postala eden od tradicionalnih in najbolj vidnih športnih dogodkov za promocijo Slovenije kot kolesarske velesile in odlična priložnost za predstavitev Slovenije kot destinacije z edinstveno pokrajino in številnimi možnostmi za vrhunska kolesarska doživetja.

Iz leta v leto se ob dirki krepi povezanost in sodelovanje STO, organizatorja – kolesarskega kluba Adria Mobil in destinacij, ki gostijo štarte, cilje in etape, kar se odraža v vse večji vidnosti in prepoznavnosti dirke v Sloveniji in globalno.

Prenos dirke bo na kanalih Eurosport 1 in 2 v petih dneh dirke skupno trajal več kot 11 ur. V oglaševalski kampanji bo predvajanih 230 oglasov, od tega 80 oglasov z izpostavitvijo destinacij, ki dirko gostijo.

Spletno oglaševanje na eurosport.com bo zagotovilo dva milijona prikazov video oglasov na spletnih straneh in aplikacijah Eurosporta ter milijon prikazov oglasov na YouTube kanalu.

Tadej Pogačar v zelenem. FOTO: Jože Suhadolnik

Direktorica STO mag. Maja Pak Olaj ob dirki izpostavlja: »Dirka po Sloveniji je mnogo več kot le kolesarska preizkušnja – je zgodba o Sloveniji kot deželi vrhunskih športnikov, navdušujočih destinacij in pristnega navijaškega utripa.

Kolesarstvo na izjemno učinkovit način promovira našo državo kot zeleno in aktivno destinacijo, ki zna povezati lokalne skupnosti, šport in turizem.

Zato na Slovenski turistični organizaciji že osmo leto zapored aktivno podpiramo Dirko po Sloveniji in skrbimo, da skozi neposredni prenos na Eurosportu ter z oglaševanjem in promocijskimi vsebinami podobo Slovenije ponesemo do milijonov gledalcev po vsem svetu.

Eurosportove vsebine prek različnih platform dosegajo športne navdušence v več kot 130 državah, kar naši zgodbi daje globalno moč in izjemen komunikacijski doseg. Ključno vlogo pri tem imajo tudi destinacije in navijači, ki s svojo energijo, ustvarjalnostjo in srčnostjo soustvarjajo ta nepozaben dogodek in dajejo naši zgodbi dodatno moč, ki odmeva daleč prek meja.«

Tadej Pogacar in Matej Mohorič. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Na spletni strani in družbenih omrežjih Eurosporta poteka posebna spletna igra, preko katere obiskovalci iz Velike Britanije, Francije, Nemčije in Poljske z interaktivnim zemljevidom spoznavajo Slovenijo preko tras letošnje dirke.

Od Pirana do Novega mesta

Deset destinacij bo letos gostilo štarte in cilje petih etap Dirke po Sloveniji, ki bodo povezale najlepše kolesarske kotičke Slovenije od Slovenske obale, preko Krasa do osrednje Slovenije, Štajerske do Panonske Slovenije. Kraljevsko etapo bodo tokrat gostile Kamniško-Savinjske Alpe, zaključni kilometri pa bodo potekali v slovenski kolesarski prestolnici Novem mestu.

Navijači Primoža Rogliča med 25. Dirko po Sloveniji, v Novem mestu. FOTO: Uroš Hočevar

Kolesarska dirka po Sloveniji že vrsto let poteka pod prepoznavnim sloganom »Fight for green« (Boj za zeleno). Slogan ima dvojni pomen: kolesarji na dirki se borijo za zeleno majico skupnega zmagovalca dirke, hkrati pa v ospredje postavljamo zavezanost Slovenije in slovenskega turizma varovanju okolja in trajnostnemu razvoju.

V petih etapah na dirki Po Sloveniji sodeluje 10 destinacij, ki gostijo štarte in cilje, na celotni trasi pa je vključenih 50 destinacij, ki v sodelovanju vidijo priložnost za mednarodno promocijo, povezovanje lokalnih skupnosti in prebivalcev ter povečevanje zavedanja trajnosti in zdravega načina življenja.

Tadej Pogačar na dirki po Sloveniji leta 2022. FOTO: Jože Suhadolnik

Destinacije bodo poskrbele za izjemno navijaško kuliso, ki bo zabeležena tudi v televizijskem prenosu na Eurosportu. Preko kreativnega udejstvovanja in skrbi za okolje se lahko destinacije potegujejo za naslov Naj gostitelja ali za priznanje najbolj izvirne destinacije in najbolj prizadevne lokalne skupnosti.

Slovenija ima športno srce

Dirka po Sloveniji nadaljuje zgodbo, ki združuje šport, lokalne skupnosti in navijaški utrip v enkratno doživetje. Pet etap največjega kolesarskega dogodka v Sloveniji spremljajo zagreti navijači, kreativne navijaške figure ter močna prisotnost destinacij, ki dogodek soustvarjajo s svojo energijo in predanostjo.

Poljak Rafal Majka in Pogi. FOTO: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je mednarodno priznana destinacija izjemnih športnikov in destinacija, ki na vsakem koraku živi šport. To potrjuje tudi vse bolj prepoznavna ponudba za aktivne obiskovalce in športne ekipe – številne profesionalne kolesarske ekipe izbirajo Slovenijo kot kraj za priprave in tekmovanja, kar dodatno potrjuje kakovost našega športnega turizma.

V preteklem letu je STO sodelovala pri več kot 60 športnih prireditvah, ki so se odvijale na slovenskih tleh. K nam so te prireditve privabile skoraj 27.000 tujih športnikov in še večje število njihovih spremljevalcev ter navijačev, ki so ustvarili skoraj 173.000 prenočitev.

Slovenijo so spoznavali tudi predstavniki medijev z vsega sveta ter skoraj 2 milijardi športnih entuziastov preko televizijskih in spletnih prenosov.