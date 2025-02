Kolesarjenje pod drobnogledom: Ali res povečuje tveganje za raka prostate za kar šestkrat

Sedenje na sedežu kolesa lahko povzroči stiskanje živcev in žil na za kolesarje najbolj občutljivem predelu telesa, ki se imenuje perineum, presredek.

To je predel med anusom in podnožjem penisa. Stiskanje presredka povzroči poškodbo živca, oteklino, insuficienco arterij, kar pomeni pomanjkanje krvnega pretoka in celo okluzijo, blokado krvnih žil, kar lahko pripelje do začasne ali trajne zatrtosti, otekline, mravljinčenja, penilne krvne oskrbe, erektilne disfunkcije, impotence, zmanjšanja občutljivosti penisa … bolečine.

Prostata je sestavni del moškega reproduktivnega sistema. To je žleza v velikosti oreha, ki se nahaja pod mehurjem in pred danko.

Prostata je ena redkih žlez, ki nikoli ne prenehajo rasti, kar lahko pri starejših moških povzroči težave, kot je benigna hiperplazija prostate (BPH) – povečana prostata.

Če pride do celičnih mutacij, lahko ta stalna rast prispeva tudi k povečanju stopnje za raka prostate. Podobno lahko prostata povzroči pogosta urološka stanja, kot so nuja, zastajanje urina in prostatitis.

Nova raziskava londonske univerze, ki je zajela 5200 aktivnih kolesarjev, je pokazala, da imajo moški, ki na kolesu preživijo več kot devet ur na teden, za od pet- do šestkrat večje tveganje za razvoj raka prostate.

To je prva obsežna študija, ki je nakazala povezavo med kolesarjenjem in rakom na tej žlezi, medtem ko so pretekle raziskave iskale povezavo predvsem med kolesarjenjem in rakom mod.

Starejši kolesarji so bolj ogroženi

Povišano tveganje za raka prostate je bolj izrazito pri moških, ki so že dopolnili 50 let, medtem ko je pri mlajših rekreativnih kolesarjih tveganje manjše. Kljub temu raziskava ni potrdila domnev, da bi kolesarjenje negativno vplivalo na plodnost ali potenco.

Zakaj kolesarjenje poveča tveganje?

Natančen vzrok povezave med kolesarjenjem in rakom prostate še ni znan, vendar strokovnjaki domnevajo, da so razlog anatomske lastnosti moškega telesa in pritisk, ki ga povzroča sedež kolesa. Sedenje na kolesarskem sedežu lahko povzroči stiskanje živcev in krvnih žil v presredku, kar lahko privede do oteklin, zmanjšanega krvnega pretoka in celo erektilne disfunkcije.

Erektilna disfunkcija in otrplost genitalij

Raziskave so pokazale, da kar 61 odstotkov kolesarjev, ki kolesarijo več kot tri ure na teden, poroča o občasni ali stalni erektilni disfunkciji. Tveganje za to stanje se poveča s trajanjem in intenzivnostjo vožnje.

Poljski strokovnjaki so ugotovili, da se krvni pretok v penisu ob dolgotrajnem sedenju na kolesarskem sedežu močno zmanjša, kar lahko vodi v trajne težave. Priporočajo, da kolesarji vsaj vsakih deset minut vstanejo s sedeža in vozijo stoje, s čimer se zmanjša pritisk na presredek.

Presejalni programi in zgodnje odkrivanje raka prostate

Rak prostate je eno najpogostejših rakavih obolenj pri moških. V Sloveniji odkrijejo okoli 1600 novih primerov na leto, smrtnost pa je nad evropskim povprečjem, saj zaradi te bolezni vsako leto umre približno 450 moških.

Strokovnjaki poudarjajo pomen preventivnih pregledov. Zgodnje odkrivanje raka prostate je ključno, saj je zdravljenje v zgodnji fazi bolezni bistveno bolj učinkovito. Trenutno potekajo priprave na uvedbo presejalnega programa, podobnega programom Dora, Zora in Svit, ki bo vključeval moške med 50. in 69. letom starosti.

Kako lahko zmanjšamo tveganje?

Poleg rednih zdravniških pregledov strokovnjaki priporočajo tudi zdravo prehrano, redno telesno aktivnost in izogibanje nezdravim navadam. Kolesarjem svetujejo, naj uporabljajo ergonomsko oblikovane sedeže z luknjo na sredini, ka zmanjšuje pritisk na presredek, ter naj pogosto menjajo položaj med vožnjo.

Kljub ugotovitvam raziskave zdravniki ne svetujejo opustitve kolesarjenja, temveč predvsem večjo ozaveščenost in redne zdravniške preglede, zlasti za moške, ki redno kolesarijo in so starejši od 50 let.