Kolena vam pokajo, škripajo - prvi znaki hujše telesne bolezni

Pokanje ali škripanje v kolenih nakazuje, da se v telesu razvijajo kronični simptomi in da se morate pravočasno odzvati. Pojav teh simptomov se običajno pojavi pri starejših ljudeh. Ni pa nujno. Večina nas pomisli, da gre za osteoporozo.

Osteoartritis je degenerativna bolezen sklepov in je pravzaprav najpogostejša vrsta artritisa. V večini primerov prizadene roke, noge, kolena in boke. Do razvoja te zdravstvene težave pride, ko je hrustanec med sklepi obrabljen, saj je povsem normalno, da se sčasoma poškoduje in obrabi. Pri poškodbi hrustanca pride kost v stik z drugo kostjo in takrat čutimo hudo bolečino, sklep pa otrdi.

To stanje spremljajo drugi simptomi, kot so:

– otekanje

- oslabljena ali popolnoma izgubljena gibljivost sklepov

– toplota v tem sklepu

- deformacija

- nastajanje zatrdlin v kolenih

Namreč, 10 odstotkov tistih, ki so rekli, da so njihova kolena »vedno glasna«, je v enem letu razvilo simptome artritisa kolena, v nasprotju s 4,5 odstotka ljudi, ki so rekli, da njihova kolena nikoli ne škljocajo ali škripljejo.

Toda zgodnje odkrivanje pomaga preprečiti napredovanje artritisa. Pogosto se postopno poslabša, kar lahko upočasnite z vzdrževanjem zdrave telesne teže z vadbo in pravilno prehrano.

Skrbite za svoje sklepe, saj občutijo vsak odvečni kilogram

Izguba teže je ključna za zmanjšanje tveganja za bolečine v kolenskem sklepu, saj odvečni kilogrami pritiskajo na kolenski hrustanec.

Bolezen lahko vpliva na hojo, vzpenjanja po stopnicah, vstopanja v avto ... Pri zdravljenju je pomembno upoštevati telesno težo in temu primerno določiti dejavnosti, ki ne povzročajo bolečin.

Priporočljive so aktivnosti, kot so hoja, vožnja s sobnim ali navadnim kolesom, plavanje in uravnavanje telesne teže, vendar ne pretiravajte s fizičnimi aktivnostmi, ki presegajo vaše meje.