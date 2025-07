Ko redna vadba nadomesti operacijo kolena ali kolka

Če vas bolijo kolena ali kolki, je morda zadnja stvar, ki vam pride na misel, gibanje. A številne strokovne raziskave kažejo: vadba lajša bolečine v sklepih, izboljšuje gibljivost in lahko dolgoročno celo preloži potrebo po operaciji.

Sprva se bolečina lahko nekoliko poveča, to je normalen odziv telesa na nov gib, a sčasoma pride izboljšanje.

Ključno je, da vadbo izvajate zmerno, dosledno in po pameti, po možnosti pod nadzorom strokovnjaka.

Gibanje in bolečina: zakaj najprej boli bolj?

Pričakovano je, da se bolečine v sklepih na začetku vadbe nekoliko okrepijo. Telo vam sporoča, da se dogaja nekaj novega. Toda človeško telo, mišice, kosti, sklepi in hrustanec, se zna prilagoditi. Redna, pravilna vadba spodbuja prekrvavitev, krepi mišice okoli sklepov in sčasoma zmanjšuje bolečino.

Primer: Ljudje z osteoartritisom kolena ali kolka, ki so šest tednov dvakrat tedensko telovadili, so poročali o 25 odstotkov manj bolečine. Najboljše rezultate so dosegli tisti, ki so vadili pod nadzorom fizioterapevta.

Vadba za sklepe: kako vedeti, koliko je preveč?

Za ocenjevanje bolečine uporabite lestvico od 0 do 10:

0–2: Bolečina je sprejemljiva, nadaljujte.

3–5: Bolečina je obvladljiva, a bodite pozorni.

6–10: Previsoka bolečina – ustavite se in prilagodite vadbo.

Če se po vadbi zbudite z več bolečine kot običajno, je to znak, da ste pretiravali. Napredek pomeni vztrajnost, ne pa preobremenjenost.

Vadba pri artritisu: da ali ne?

V preteklosti so bolnikom z artritisom vadbo celo odsvetovali. Danes pa so smernice povsem drugačne:

Priporoča se telesna aktivnost kot osnovo zdravljenja artritisa.

Vadba zmanjša bolečino, izboljša gibljivost, poveča raven energije in izboljša spanje.

Priporočajo se vaje nizke intenzivnosti, ki se postopno stopnjujejo.

Celo pri hujših oblikah artritisa je vadba varna, če se držite pravil: počasi, postopno in z občutkom.

Vadba kot alternativa operaciji

Redna vadba pod strokovnim vodstvom lahko pri številnih bolnikih pomeni odlog operacije kolena ali kolka. Ključni pogoji so:

doslednost (vadba vsaj 2 x tedensko),

zmanjševanje telesne mase, saj manj kilogramov pomeni manj pritiska na sklepe,

nadzor nad vadbo, da ne pride do poškodb.

Vadba ima dolgoročne koristi, a ni lahka rešitev. Da bi prišlo do opaznega izboljšanja, se je treba preznojiti in vztrajati, še posebej pri kroničnih bolečinah.

Bolečine v sklepih niso razlog za mirovanje

Namesto da bi bolečine v sklepih pomenile konec gibanja, naj bodo povod za pametno, vodeno vadbo. Čeprav se sprva zdi težko, lahko z rednim gibanjem dosežete izjemne rezultate:

manj bolečin,

boljša gibljivost,

večja samostojnost,

in v nekaterih primerih celo izognitev operaciji.

Čeprav je začetek najtežji, vsak korak šteje. Dobro voden vadbeni program lahko postane ključ do lažjega, bolj zdravega življenja, tudi z bolečimi sklepi.