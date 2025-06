Ko noga stopi v hrib. Kako izbrati dobre poletne planinske čevlje

Planinski čevlji niso modna muha, so ključni del opreme za varno, udobno in prijetno gibanje v hribih. Slabi čevlji lahko pohod spremenijo v muko, dober par pa omogoča, da uživamo v vsakem koraku, tudi ko pot postane strma, kamnita ali mokra.

Kako torej izbrati dobre planinske čevlje za poletne izlete?

Najprej razmislimo, kam hodimo. Če se odpravljamo na urejene poti, kot so gozdne stezice ali markirani planinski kolovozi, zadostujejo lažji pohodni čevlji z nižjo višino in bolj prožnim podplatom.

Če pa se radi vzpenjamo višje, v skalnat svet, na zahtevnejše poti, kjer je potrebna večja opora gležnju in boljši oprijem – potem je smiselno izbrati visok, stabilen čevelj s tršim podplatom in dodatno zaščito spredaj (guma ali okrepljen material).

Poletni planinski čevlji naj bodo zračni, a hkrati odporni na vlago. Vodoodbojna membrana (npr. Gore-Tex) je lahko koristna, če nas ujame dež ali prečimo mokre predele, a v zelo vročih dneh zna biti pretopla.

Zato je dobro razmisliti o ravnovesju med zaščito in zračnostjo, pogosto so najboljša izbira modeli, ki ponujajo osnovno zaščito in dobro prezračevanje.

Ključna je tudi prileganje

Če čevelj tišči ali drsi že v trgovini, bo v hribih še slabše. Obujte pohodniške nogavice, ki jih nosite na izletih, in preizkusite več modelov. Noga naj bo čvrsto fiksirana v peti, a prsti naj imajo dovolj prostora. Ne pozabite, noga se med hojo malce razširi, zato je lahko številka več včasih pametna izbira.

Podplat naj bo narejen iz kakovostne gume (npr. Vibram) z dovolj globokim profilom, ki drži tudi na mokrih koreninah in kamnih.

Dober oprijem pomeni varnejšo hojo in manj zdrsov. V trgovini preizkusite čevlje na naklonjeni površini – navzgor in navzdol.

Dober planinski čevelj ni nujno najdražji, je pa tisti, ki vam resnično ustreza.

In ko ga enkrat najdete, bo postal vaš zvesti sopotnik na mnogih poletnih poteh.

Ena najlepših in preprostih misli o poletnih izletih v hribe bi lahko bila:

V hribih ne iščeš cilja, ampak najdeš mir, vsak korak bližje nebu je tudi korak bližje sebi. Varen korak vse še okrepi, v dobrem.