Ko je pancar kot grob

Če vprašate smučarske tekmovalce, kateri je najpomembnejši kos njihove opreme, bodo v en glas zatrdili: pancerji! Njim posvečajo izjemno veliko pozornosti in se tako ali drugače srečujejo in spopadajo z neudobnostjo.

Če se smučar s smučmi želi združiti v eno, mora pač čim bolj zategniti zaponke.

Dejstvo je, da natančnost omogočajo čim tesnejši smučarski čevlji. Menda so včasih nekateri tekmovalci namesto nogavic uporabljali kar ženske najlonke.

Kolikšno je bilo trpljenje v smučarskih čevljih, je poleti razkril pogled na stopala vrhunskih smučarjev, ki so bila pogosto precej deformirana in so spominjala na stopala japonskih deklic, ki so jih že v otroštvu povijali s posebnim trakovi, da ne bi preveč zrasla.

Vrhunski smučarski asi so imeli v primerjavi z rekreativci kar nekaj prednosti. Poleg tega, da so bili dobro utrjeni na tiščanje in so točno vedeli, zakaj je takšno mučenje sploh dobro, so morali s stisnjenimi nogami zdržati največ dve vožnji na tekmi, pa še pri tem so se lahko po vsaki preobuli v udobnejša oblačila.

Nekoliko huje je bilo na treningih, a tam so si »bolečine« lajšali tako, da so si po vsaki vožnji odpeli pancerje. Če so se proti vrhu peljali v gondoli, so se celo sezuli, sicer pa je že samo odpenjanje zaponk prineslo precejšnje olajšanje.

Nasprotno od tekmovalcev rekreativci po navadi smučajo ves dan. Res je, da si tudi oni lahko odpnejo zaponke, kar mnogi tudi počnejo, a v resnici so si proizvajalci vsa leta prizadevali, da bi našli načine, kako bi dober oprijem združili s čim več udobja in toplotne izolacije.

Smučarska industrija je v zadnjih dveh desetletjih izjemno napredovala. V kategoriji obutve si je sicer težko zamisliti bolj neudobno obuvalo, kot je smučarski čevelj. Stopala so tam prav mazohistično stisnjena. Ampak drugače enostavno ne gre.

Če stopalo v čevlju ni trdno na svojem mestu, niso ogroženi le smučarski občutki in užitki, ampak tudi varnost.

Pomembnejši proizvajalci so v teh desetletjih iznašli vsak svojo metodo prilagajanja stopalu, a v resnici gre za zelo podobne rešitve.

Največji napredek je bil dosežen pri izdelavi plastike, ki je precej mehkejša in bolj prilagodljiva. Še posebno če jo segrejemo, jo lahko skoraj oblikujemo po nogi. In točno takšne postopke ponuja večina proizvajalcev.

Poleg tega so precej pozornosti posvetili udobju notranjega čevlja, ki je izdelan iz posebne spominske pene, ki naredi nekakšen kalup stopala.

Proizvajalcem je uspelo optimalen oprijem združiti z izdatno mero udobja in toplotne izolacije.

Zakaj nas bolijo noge v pancerjih

Neustrezno prileganje čevlja. Če čevlji niso dobro prilegajoči, lahko preveč pritisnejo na določen del stopala, kar povzroči nelagodje ali bolečine v podplatu. To je pogosto, če so čevlji pretesni ali preohlapni.

Prekomerna togost čevlja. Alpski čevlji so narejeni, da nudijo trdno oporo, vendar če so pretrdi, povzročijo pritisk na stopalo, kar vodi v bolečine. Čevlji, ki niso prilagojeni specifičnim potrebam smučarja, povzročijo prekomerni pritisk na določenih mestih.

Nepravilna postavitev vložkov. Vložki v čevljih, ki niso pravilno nameščeni ali niso prilagojeni vašim potrebam, povzročijo slabo porazdelitev pritiska na stopalo. T

Dolgotrajna izpostavljenost pritisku. Alpski čevlji zaradi svoje togosti pogosto ustvarijo pritisk na stopalo, še posebej, ko imamo obute pancerje, vendar ne smučamo, smo pri miru, na malici ali okrepčilni pijači. To povzroči zmanjšan pretok krvi in s tem bolečine v podplatih.

Prekomerna napetost mišic. Smučanje zahteva napetost mišic stopala in noge, kar pri dolgotrajni uporabi povzroči utrujenost in bolečine v podplatih.

Za zmanjšanje bolečin je priporočljivo, da se čevlji pravilno prilegajo in da se v njih uporabljajo vložki, ki nudijo dodatno podporo. Pravilna izbira čevljev ter redna prilagoditev pritiska in drže med smučanjem bistveno zmanjša.