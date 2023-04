Kitajska mitologija: Evo, kaj oblika vašega popka pove o vas in vašem zdravju

Oblika popka določa način, na katerega se popkovina celi in pušča brazgotino po rojstvu, a pravijo, da oblika in videz popka razkrivata veliko o človekovem značaju.

Če verjamete v kitajsko mitologijo, lahko oblika vašega popka celo določa, koliko otrok boste imeli in kako dolgo boste živeli.

Čeprav ni znanstvenih dokazov, ki bi podpirali trditve, da oblika popka določa kakšne značajske lastnosti ali življenjsko dobo, so teorije, povezane s temi trditvami, precej zanimive.

Izbočen popek

Popek, ki štrli navzven, predstavlja močno, ekstrovertirano stran optimističnega značaja. Ste trmasti in pripravljeni storiti vse, da dobite, kar želite. Prepričanja so za vas pomembna in se jih držite. Za iskanje idealnega partnerja je potreben čas, ko pa ga najdeš, je razmerje dolgoročno. Pričakovana življenjska doba: 72 let.

Okrogel in globok popek

Lastniki pravilnega in globokega popka so običajno skromni in tihi ljudje z velikim srcem. Ne marajo obremenjevati drugih s svojimi težavami. Pričakovana življenjska doba: 81 let.

Navpični popek

Gre za plitev in tanek popek, ki menda kaže, da je njegov lastnik čustveno stabilen, radodaren in samozavesten moški, piše Index. Pričakovana življenjska doba: 75 let.

Horizontalni popek

Takšen popek se običajno razprostira čez trebuh in naj bi simboliziral kompleksno in čustveno osebnost lastnika. Gre za ljudi, ki drugim ne zaupajo preveč, a ko nekomu končno zaupajo, je to globok in pomenljiv odnos. Glavno načelo v njihovem življenju je, da z drugimi ravnajo tako, kot oni z njimi. Pričakovana življenjska doba: 68 let.

Plitek in neenakomeren popek

Ta nenavadna oblika simbolizira edinstveno osebnost lastnika, ki je nagnjen k nenadnim nihanjem razpoloženja s povečanimi čustvi. Pričakovana življenjska doba: 70 let

Ovalni popek

Jajčasti popek predstavlja hiperaktivno in zelo občutljivo osebnost. Takšna oseba stvari vedno jemlje preresno in je zlahka prizadeta, čeprav o tem nerada govori. To so nepotrpežljivi posamezniki, ki se hitro naveličajo običajne rutine. Pričakovana življenjska doba: 65 let.