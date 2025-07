Kdo potrebuje več gibanja, moški ali ženske? Nova študija ponuja presenetljiv odgovor

Redna telesna aktivnost dokazano zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt, predvsem zaradi srčno-žilnih bolezni.

A nova obsežna študija, objavljena leta 2024 v Journal of the American College of Cardiology, razkriva, da so lahko koristi telesne dejavnosti različno velike glede na spol, nekatere skupine pridobijo več z manj truda.

Ženske z manj vadbe do več koristi

Rezultati raziskave, ki je zajela več kot 412.000 odraslih v ZDA, starih od 27 do 61 let, kažejo, da ženske dosežejo večji zaščitni učinek z enako ali celo manjšo količino zmerne do intenzivne telesne aktivnosti kot moški.

V povprečju so se ženske, ki so vadile vsaj 150 minut aerobne vadbe na teden, soočale z do 24 odstotkov nižjim tveganjem za smrt, medtem ko je bilo to tveganje pri moških zmanjšano za 15 odstotkov.

Še bolj očitna je razlika v količini vadbe, ki je bila potrebna za enak učinek:

Moški so morali za največji učinek vaditi okoli 300 minut na teden.

Ženske so enake koristi dosegle že s 140 minutami tedenske vadbe.

Z nadaljnjo vadbo so ženske pridobivale še več koristi, vse do meje okoli 300 minut tedensko.

Krepitev mišic z močnim vplivom na zdravje srca

Poleg aerobne vadbe je študija proučevala tudi vpliv vadbe za moč, kot je dvigovanje uteži.

V povprečju so ženske, ki so izvajale vaje za moč dvakrat tedensko, zmanjšale splošno tveganje za smrt za 19 %, medtem ko je bilo zmanjšanje pri moških 11-odstotno.

Ko gre za srčno-žilno zdravje, so razlike še bolj izrazite:

Redna aerobna vadba je pri ženskah zmanjšala tveganje za srčno-žilno smrt za 36, pri moških pa za 14 odstotkov.

Vadba za moč je pri ženskah znižala tveganje za 30, pri moških pa za 11 ostotkov.

Podatki temeljijo na več kot 20 letih opazovanja

Raziskava je temeljila na podatkih iz National Health Interview Survey (NHIS), najdaljše in največje zdravstvene raziskave v ZDA. Upoštevala je podatke, zbrane med letoma 1997 in 2017, povezana pa je bila tudi z nacionalnim registrom umrlih. V analiziranem obdobju je umrlo 39.935 udeležencev, od tega 11.670 zaradi bolezni srca in ožilja.

V raziskavo niso bili vključeni posamezniki, ki so imeli na začetku obdobja določena obolenja, kot so rak ali srčne bolezni. Vprašanja so zajemala pogostost, trajanje in intenzivnost vadbe ter demografske podatke in zdravstveno stanje.

Možna odstopanja in omejitve raziskave

Avtorji raziskave opozarjajo na nekatere omejitve:

Podatki o vadbi so bili samoporočani, kar lahko vpliva na točnost.

Vključena je bila le rekreacijska vadba, ne pa tudi fizična aktivnost pri delu ali doma.

Prav tako raziskava ni upoštevala morebitnih sprememb v vadbenih navadah čez čas.

Kljub tem omejitvam rezultati dopolnjujejo že obstoječe dokaze, med drugim iz velike metaanalize iz leta 2011, ki je pokazala, da je povezava med telesno dejavnostjo in zmanjšano umrljivostjo močnejša pri ženskah kot pri moških.

Sporočilo raziskave: Vsaka minuta šteje

Spodbudno sporočilo raziskave je jasno: vsaka minuta zmerne ali intenzivne vadbe se splača. Čeprav priporočila za zdravje pogosto omenjajo 150 minut tedenske vadbe kot cilj, lahko že manjša količina prinese občutne koristi, zlasti pri ženskah.