Kdaj uradno postanemo stari? Nova študija razkrila šokantne podrobnosti, nekateri jih sploh ne dočakajo

»Leta so samo številka, pomembno je, da ostanemo mladi po duhu«, stavek, ki ga pogosto ponavljamo. V njem je zagotovo nekaj resnice, a znanstveniki so se odločili raziskati, katera starost dejansko pomeni prelomnico oziroma pri katerih letih ljudje uradno začnejo veljati za stare.

Nova študija, izvedena v Združenem kraljestvu, je pokazala, da se starost pravzaprav ne začne, dokler ne dopolnimo 76 let. Naše babice in dedki se v povprečju počutijo kar 12 let mlajše, kot so v resnici, razkriva študija Treasure Trails.

Ugotovili so, da sodobni upokojenci ne verjamejo, da so resnično stari, dokler ne dosežejo poznih sedemdesetih. Več kot tretjina vprašanih upokojencev (38 %) vztraja, da se starost začne šele po 80. letu, 46 odstotkov pa jih pravi, da so v boljšem stanju, kot so bili njihovi starši pri enaki starosti.

Kar 40 odstotkov jih meni, da so »šestdeseta nova štirideseta«, vsak deseti anketiranec pa celo pravi, da ima več energije kot njegovi otroci, piše Metro. Mnogi med njimi razlog za vitalnost vidijo v druženju z vnuki.

Petina vprašanih pravi, da igranje z vnuki pomaga ohranjati dobro voljo in mladosten duh, skoraj dve tretjini (64 %) pa meni, da so jim reševanje križank, kvizov in ugank pomagali ohraniti bistrost in mentalno stabilnost.

Približno 28 odstotkov starejših od 60 let telovadi trikrat ali večkrat na teden, navaja študija.

In kaj po mnenju milenijcev pomeni biti star? Podali so različne odgovore, te »lastnosti« pa jih najbolj spomnijo na starost: