Kdaj sladkor ne redi

Mit, da bomo shujšali, če med vzdržljivostno telesno vadbo ne bomo uživali sladkorjev, izhaja iz napačnega razumevanja energijskih potrebščin telesa med telesno aktivnostjo.

Med vzdržljivostnimi aktivnostmi, kot so tek, kolesarjenje ali plavanje, telo uporablja ogljikove hidrate kot glavni vir energije.

Sladkorji (enostavni ogljikovi hidrati) se hitro presnavljajo v glukozo, ki jo mišice uporabljajo za energijo. Ko se ta energija porabi, telo preklopi na shranjene ogljikove hidrate, ki jih hrani v obliki glikogena v mišicah in jetrih.

Če med daljšimi in intenzivnejšimi treningi ne zaužijemo sladkorjev, lahko raven glikogena v telesu hitro pade, kar povzroči utrujenost, zmanjšano zmogljivost in zmanjšano sposobnost nadaljevanja aktivnosti.

Telo bo sicer začelo kuriti maščobe, vendar je ta prehod počasnejši in manj učinkovit v primerjavi z uporabo glukoze.

Pomanjkanje sladkorjev med vadbo lahko pravzaprav zmanjša učinkovitost treninga in podaljša čas okrevanja po njem.

Sladkorji med vadbo niso »slabi« ali »škodljivi«, saj so ključni za vzdrževanje telesne zmogljivosti in preprečevanje izčrpanosti. Pravzaprav lahko uživanje ogljikovih hidratov med daljšimi treningi ali tekmovanji izboljša vzdržljivost in pomaga pri ohranjanju optimalnih ravni energije, kar vodi v boljše rezultate.

Ob tem pa je pomembno, da izbiramo zdrave vire sladkorjev, kot so sadje, polnozrnati izdelki in športni napitki z nizkim glikemičnim indeksom, ki zagotavljajo postopno sproščanje energije.

Zato je mit, da bo hujšanje potekalo bolje, če se bomo med vadbo izogibali sladkorjem, napačen.

Pravilna prehrana pred in med vadbo, ki vključuje ustrezne količine ogljikovih hidratov, bo pripomogla k boljši zmogljivosti in učinkovitosti treninga ter pripomogla k zdravemu načinu hujšanja.