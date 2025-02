Kdaj je izguba telesne teže lahko opozorilni znak raka

Pri onkoloških bolnikih se pogosto pojavi izguba telesne teže, čeprav se prehranjujejo normalno. Nekatere vrste tumorjev sproščajo citokine, ki povzročajo, da telo porablja kalorije in energijo hitreje, kot jih lahko nadomesti.

Izguba telesne teže je pogosto prvi simptom različnih vrst raka. Če brez jasnega razloga izgubite več kot pet odstotkov svoje običajne telesne teže ali več kot 4,5 kilograma v manj kot enem letu, je nujno obiskati zdravnika, da ugotovi vzrok izgube teže.

Po podatkih britanskega Centra za raziskave raka (Cancer Research UK) nenamerna izguba telesne teže prizadene 80 odstotkov bolnikov z rakom zgornjega prebavnega trakta, vključno z rakom požiralnika, trebušne slinavke, želodca in jeter, pogosto pa spremlja tudi rak pljuč.

Kdaj je izguba teže znak za alarm?

Obisk zdravnika je potreben, če je izguba teže:

nenamerna, nenadna in kontinuirana v zadnjih nekaj mesecih;

znatna, več kot pet odstotkov telesne teže;

spremljana z izgubo apetita in prebavnimi težavami;

povezana z utrujenostjo, vrtoglavico, slabostjo ter pomanjkanjem moči za vsakodnevne dejavnosti, pa tudi s pogostimi okužbami.

Ameriško združenje za boj proti raku (American Cancer Society) priporoča zdravniški pregled, če oseba nenamerno izgubi več kot pet odstotkov skupne telesne teže v enem letu ali več kot 1,5 kilograma na teden.

Kaheksija – izguba telesne teže kljub prehranjevanju

Pri onkoloških bolnikih se pogosto pojavlja kaheksija (sindrom slabljenja), ki pomeni izgubo maščobe in mišic, kar vodi ne le v izgubo telesne teže, temveč tudi v oslabelost in utrujenost.

Kaheksija povzroči, da telo ne more pravilno absorbirati vseh maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov iz zaužite hrane. Znanstveniki menijo, da rak v krvni obtok sprošča kemikalije, ki prispevajo k izgubi maščob in mišic.

Malnutricija prizadene polovico onkoloških bolnikov

Malnutricija ali podhranjenost je stanje, ki zajema izgubo telesne teže, maščobnega in mišičnega tkiva ter prizadene skoraj polovico bolnikov, obolelih za rakom.

Malnutricija nastane zaradi nezadostnega vnosa hranilnih snovi ali njihove slabe absorpcije, pogosto pa gre za kombinacijo obeh dejavnikov, je za zdravlje.blic.rs, pojasnil docent dr. Mihailo Bezmarević, splošni kirurg na Vojaškomedicinski akademiji (VMA) v Beogradu.

Najbolj ogrožena skupina so starejši od 65 let, sledijo pa jim onkološki bolniki.

Kriteriji za diagnozo malnutricije

Za postavitev diagnoze malnutricije obstajajo jasni kriteriji (GLIM kriteriji):

fenotipske kriterije (izguba telesne teže več kot 5 odstotkov v zadnjih 6 mesecih ali več kot 10 odstotkov v daljšem obdobju, indeks telesne mase (ITM) manj kot 20 pri osebah, mlajših od 70 let, ali manj kot 22 pri starejših od 70 let, zmanjšana mišična masa);

etiološke kriterije (zmanjšan vnos hrane, slaba absorpcija hranil, kronične prebavne bolezni, prisotnost vnetja ali kroničnih bolezni).

Vrste raka, ki povzročajo izgubo telesne teže

Vrste raka, ki najpogosteje povzročajo izgubo telesne teže:

rak pljuč,

rak požiralnika,

rak trebušne slinavke,

rak prostate,

rak debelega črevesa,

rak jajčnikov,

mielom (vrsta raka krvi),

ne-Hodgkinov limfom,

rak ledvic,

rak jeter,

rak želodca.

Kdaj je izguba teže prvi znak raka?

Po podatkih britanskega Centra za raziskave raka:

60 odstotkov bolnikov z rakom pljuč je pred postavitvijo diagnoze doživelo znatno izgubo telesne teže; 80 odstotkov bolnikov z rakom zgornjega prebavnega trakta je pred diagnozo znatno shujšalo.

V to skupino spadajo:

rak požiralnika,

rak želodca,

rak tankega črevesa,

rak trebušne slinavke,

rak jeter (vključno z rakom žolčnih vodov in žolčnega mehurja).

Zakaj rak povzroča izgubo telesne teže?

Vse vrste raka imajo skupno lastnost – nenormalne celice, ki se delijo in porabljajo več energije kot zdrave celice. To povzroči, da bolniki z rakom porabljajo več kalorij tudi v mirovanju.

Nekateri tumorji sproščajo citokine – beljakovine, ki spremenijo način, kako telo izrablja hranila. Citokini prav tako pospešujejo porabo kalorij in energije hitreje, kot jih telo lahko nadomesti.

Poleg tega spremembe apetita, povezane z boleznijo, lahko nastanejo zaradi:

tumorjev v prebavnem traktu, ki motijo prebavo, ustvarjajo lažni občutek sitosti ali otežujejo požiranje hrane;

vpliva raka na dele telesa, ki otežujejo prebavo ali požiranje, kot so rak ustne votline, vratu ali prebavil;

hormonov, ki jih proizvajajo nekateri tumorji in ki spreminjajo način, kako telo zaznava občutek lakote.

V nekaterih primerih izguba telesne teže ni neposredno povezana z rakom, temveč z duševnim ali telesnim stanjem bolnika. Bolečina, stres, depresija, dehidracija in slabost lahko prav tako zmanjšajo apetit pri onkoloških bolnikih.