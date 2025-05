Kateri dejavniki pospešujejo staranje našega srca in ali ga lahko upočasnimo

Srčno-žilne bolezni predstavljajo enega največjih zdravstvenih izzivov sodobnega časa, zlasti pri starejših. Samo v letu 2022 je zaradi teh bolezni po svetu umrlo več kot 19 milijonov ljudi. Najpogostejši vzroki so srčno in možgansko kap.

S staranjem srce postopoma izgublja elastičnost in moč. Vendar pa nekateri dejavniki ta proces lahko bistveno pospešijo, med njimi kronično povišan krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost.

Te težave lahko povzročijo otrdelost krvnih žil, zadebelitev srčnih sten, vnetja ter poškodbe srčnih celic, kar vse skupaj vodi v srčno oslabelost.

Dobra novica je, da danes obstaja način za natančno merjenje funkcionalne starosti srca s pomočjo magnetne resonance srca (CMR).

Ta metoda omogoča jasen vpogled v delovanje in zgradbo srca, brez škodljivega sevanja. Raziskovalci so razvili matematični model, ki primerja kronološko starost posameznika s stanjem njegovega srca, kar omogoča zgodnje odkrivanje znakov »prehitrega staranja« srca.

Starejše srce, kot v resni je

V tej mednarodni študiji so uporabili podatke 563 oseb iz petih držav, tako zdravih posameznikov kot tudi tistih z zdravstvenimi težavami.

Njihova srca so analizirali z magnetno resonanco, na podlagi teh podatkov pa so oblikovali formulo, ki oceni, kako »staro« je srce v fiziološkem smislu.

Rezultati so pokazali, da imajo ljudje s prekomerno telesno težo, visokim krvnim tlakom, povišanim krvnim sladkorjem ali holesterolom srce, ki »stari hitreje«, kot bi bilo pričakovano glede na njihova leta. Po drugi strani pa srce zdravih oseb deluje skladno z njihovo kronološko starostjo ali celo bolje.

Takšna spoznanja lahko zdravnikom pomagajo, da bolnikom bolj nazorno pojasnijo pomen obvladovanja dejavnikov tveganja in sprememb življenjskega sloga. Kajti ko nekomu poveste, da ima srce »kot oseba, starejša 20 let«, to pogosto učinkuje precej močneje kot odstotki in številke, ki jih bolniki pogosto ne razumejo.