Katera alkoholna pijača najbolj redi?

Raziskovalci opozarjajo, da so pivopivci pogosto moški, mlajši, kadilci in osebe z nižjimi dohodki.
Fotografija: Med vsemi pa se je izpostavila ena skupina kot najbolj problematična. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Med vsemi pa se je izpostavila ena skupina kot najbolj problematična. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

15.09.2025 ob 13:00
Nova ameriška študija razkriva, da so nekateri ljubitelji alkohola še posebej izpostavljeni tveganju za debelost in bolezni, povezane z njo.

Raziskovalci iz ZDA so preučili več kot 1.900 odraslih oseb in analizirali, koliko in katera alkoholna pijača je del njihove vsakodnevne prehrane.

Udeležence so razdelili v štiri skupine: tisti, ki pijejo le pivo (38,9 %), le vino (21,8 %), le žgane pijače (18,2 %) ali kombinacijo različnih vrst alkohola (21 %).

Prehranjevalne navade posameznikov so nato primerjali z indeksom zdrave prehrane, ki ocenjuje kakovost posameznikove prehrane na podlagi uravnoteženosti in hranilne vrednosti.

Rezultati so pokazali, da nobena od štirih skupin ni dosegla več kot 80 točk, kar bi kazalo na »zadostno prehrano«. Med vsemi pa se je izpostavila ena skupina kot najbolj problematična.

Ugotovili so, da so ljubitelji vina dosegli povprečno 55 točk, tisti, ki pijejo žgane pijače, in tisti, ki kombinirajo različne vrste alkohola, pa okoli 53 točk. Najslabše so se odrezali pivopivci, ki so dosegli povprečno le 49 točk.

Raziskovalci opozarjajo, da so pivopivci pogosto moški, mlajši, kadilci in osebe z nižjimi dohodki. Poleg tega imajo največji dnevni vnos kalorij in najmanj telesne aktivnosti, kar jih še bolj izpostavlja tveganju za debelost in bolezni, povezane z njo.

Če želite ohraniti vitko postavo, raziskava jasno svetuje: izogibajte se alkoholu, še posebej pivu.

