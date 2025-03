Kar devet ljudi od desetih ne ve, da trpi za to nevarno boleznijo

Na današnji svetovni dan ledvic bodo različna društva in drugi z akcijami ozaveščala o pomenu zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ledvičnih bolezni.

S sloganom Brez ledvic si ful drugačen - Ali ste prepričani, da so vaše ledvice OK? spodbujajo javnost, da se udeleži presejalnih programov in odzove pozivu referenčne ambulante.

Na svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo vsako leto drugi četrtek v marcu, bolnišnice, Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov in sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji spodbujajo javnost k skrbi za zdravje ledvic in k zgodnjemu odkrivanju kronične ledvične bolezni ter s tem preprečevanju številnih zapletov, ki jih ledvične bolezni povzročajo, med drugim srčno-žilne bolezni in prezgodnjo smrt.

Ledvična bolezen – tihi ubijalec, ki ogroža milijone po svetu

Ledvice opravljajo ključne funkcije v našem telesu, vendar se številni ljudje ne zavedajo, da njihovo delovanje lahko usodno oslabi. Kronična ledvična bolezen (KLB) je ena najnevarnejših, a pogosto spregledanih zdravstvenih težav, ki lahko vodi v odpoved ledvic in usodne srčno-žilne zaplete.

Ledvice – kraljice telesnega čiščenja

Ledvice so naš naravni filtracijski sistem. Vsak dan očistijo kri, izločajo odvečno vodo, odstranjujejo presnovke ter vzdržujejo ravnovesje kemičnih snovi v telesu. Poleg tega proizvajajo hormone, ki uravnavajo krvni tlak in pomagajo pri tvorbi rdečih krvničk.

Njihova funkcija je ključna za zdravje celotnega organizma, še posebej srca. Če ledvice odpovejo, lahko to vodi v usodne posledice – poškodbe srca, hipertenzijo in druge resne bolezni.

Akutna ali kronična ledvična bolezen?

Ledvična bolezen se lahko pojavi nenadoma ali se razvija počasi skozi leta.

Akutna ledvična okvara se pojavi hitro, pogosto kot posledica bolezni, poškodbe ali operacije, vendar se ob ustreznem zdravljenju stanje lahko izboljša.

Kronična ledvična bolezen (KLB) pa je dolgotrajna in napredujoča bolezen, ki postopoma zmanjšuje delovanje ledvic. Nastane zaradi vnetja, okvare žil ali drugih bolezni, kot sta sladkorna bolezen in hipertenzija.

Največja težava KLB je, da se pogosto razvija brez izrazitih simptomov, zato številni ljudje sploh ne vedo, da jo imajo. Ko simptomi postanejo očitni, je lahko bolezen že v napredovali fazi.

Tiha nevarnost: bolezen brez opozorilnih znakov

KLB se pogosto razvija tiho in neopazno. Tudi v napredovali fazi simptomi niso značilni, zato zdravniki pri rizičnih skupinah – sladkornih bolnikih, osebah s povišanim krvnim tlakom, srčno-žilnimi boleznimi in tistih z družinsko zgodovino ledvične bolezni – bolezen iščejo proaktivno.

Med najpogostejšimi vzroki KLB so:

Sladkorna bolezen

Hipertenzija

Srčno-žilne bolezni

Ko bolezen doseže končno stopnjo odpovedi ledvic, bolniki potrebujejo dializo ali presaditev ledvic. Po nekaterih ocenah bo KLB do leta 2040 postala peti najpogostejši vzrok smrti na svetu.

Kako prepoznati in upočasniti napredovanje bolezni?

Najpomembnejša je pravočasna diagnoza! Prej, kot se bolezen odkrije, več ukrepov lahko sprejmemo za njeno upočasnitev.

Zdravniki uporabljajo test ocenjene glomerulne filtracije (oGF), ki meri delovanje ledvic in pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni. Ta test je vključen v rutinske krvne preiskave.

Devet od desetih ljudi ne ve, da ima KLB

Po ocenah KLB prizadene kar 700 milijonov ljudi po svetu, vendar večina tega sploh ne ve. Približno polovica bolnikov s hudo ledvično okvaro ostane nediagnosticirana, tudi ko bolezen že napreduje.

Kaj lahko storite, da zaščitite svoje ledvice?

Redno preverjajte ledvično funkcijo. Če ste v rizični skupini, se o testiranju posvetujte s svojim zdravnikom. Nadzirajte krvni tlak, sladkor v krvi in holesterol.

Upoštevajte ledvicam prijazno dieto. Omejite sol, beljakovine in holesterol. Bodite previdni pri zdravilih. Nesteroidna protibolečinska zdravila lahko poškodujejo ledvice. Vzdržujte zdravo telesno težo in redno telovadite.

Opustite kajenje, saj še dodatno poslabša stanje ledvic. Redno obiskujte zdravnika. V primeru težav vam bo predpisal ustrezna zdravila za znižanje tlaka v ledvicah.

Z zgodnjim ukrepanjem lahko zmanjšate tveganje za napredovanje bolezni in odložite ali celo preprečite potrebo po dializi. Vaše zdravje je v vaših rokah!