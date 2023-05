Kakšna je razlika med navadnim in organskim jajcem

Povpraševanje po ekoloških jajcih nenehno narašča. Kako veste, ali je škatla jajc z oznako organsko, ki ste jo kupili v trgovini, res prava?

Ko gre za oznake, ignorirajte prazne marketinške floskule, kot sta sveže s kmetije in naravno.

Te kokoši niso bile v kletkah in so imele vsaj nekaj svežega zraka in sonca. Poleg tega ta oznaka, ki jo odobri vlada, pomeni tudi, da so te kokoši hranjene z organsko hrano brez antibiotikov in pesticidov.

Notranjost ekološkega jajca se razlikuje od navadnega

Glede na način reje poznamo štiri vrste jajc. Številka v oklepaju predstavlja oznako, ki jo najdemo na embalaži ter označuje način reje.

(0) jajca iz ekološke reje

(1) jajca iz proste reje

(2) jajca iz hlevske reje

(3) jajca iz baterijske reje (reje v kletkah)

Da bi bili res prepričani, da so ta jajca organska, je potrebno več kot le branje etikete. Ključni znak, ki ga je treba upoštevati, je, kaj je znotraj lupine.

Včasih morate razbiti nekaj jajc, da razkrijete resnico, in prav tako je pri preverjanju organskih jajc. Ni pomembno, kaj piše na škatli jajc, če razbijete jajce in je rumenjak rumen, je to dober znak, da ni ekološko pridelano! Ta opis ustreza jajcem s komercialnih kmetij.

Ekološka jajca so bolj oranžna, kokoši so na pašnikih in njihova jajca so posebne temno oranžne barve, ker so se piščanci prosto sprehajali in jedli različne rastline in žuželke. Barva rumenjaka ne vpliva na njegovo hranilno vrednost, vendar mnogi kuharji raje kuhajo z jajci, ki imajo temneje oranžen rumenjak, ker pravijo, da je boljšega okusa.

Torej, v prodajalni moramo verjeti etiketam, doma pa, ko ga razbijemo jajce, ugotovimo, ali drži, da so organska.